«Рейнджерс» могут быть заинтересованы в возвращении Патрика Кэйна

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

«Рейнджерс» могут постараться вернуть Патрика Кэйна в команду.

Американец перешел в команду из Нью-Йорка по ходу прошлого сезона из «Чикаго».

Форвард провел 19 игр за клуб в регулярном чемпионате и набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф он добавил 6 (1+5) баллов в 7 играх.

После завершения сезона, находясь в статусе неограниченно свободного агента, хоккеист перенес операцию на бедре. Сообщалось, что хоккеист рассматривать предложения клубов в ходе чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» могут быть одной из команд, которые рассматривают возможность подписания Патрика Кэйн.

Инсайдер Фрэнк Серавалли объяснил, что клуб, приобретая нападающего в дедлайн, понимал, что хоккеист не полностью готов по состоянию здоровья, но в «Рейнджерс» были впечатлены тем, как Патрик влился в клуб и стал лидером.

6 комментариев

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Don_Krebs
По опыту и мастерству до сих пор один из лучших в лиге, другое дело, что на своей половине площадки почти бесполезен. Если Лавиолет грамотно встроит его, то рэйнджерсы только выиграют от его возвращения.
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Latenight Radio
как он под кепку влезет, там всего 0.675
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oberkorn
Ну, это же пижоны из нью Йорка. Где только взять на него денег?
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цэсемьэр
им бы тренера нормального, а не физрука
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bes_na_tatami
Ответ Don_Krebs
По опыту и мастерству до сих пор один из лучших в лиге, другое дело, что на своей половине площадки почти бесполезен. Если Лавиолет грамотно встроит его, то рэйнджерсы только выиграют от его возвращения.
есть команда, которая станет хуже с приходом Кейна???
понятно, что он не про оборону, но к атаке вопросов не может быть
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