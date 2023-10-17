«Рейнджерс» могут быть заинтересованы в возвращении Патрика Кэйна

«Рейнджерс» могут постараться вернуть Патрика Кэйна в команду.

Американец перешел в команду из Нью-Йорка по ходу прошлого сезона из «Чикаго».

Форвард провел 19 игр за клуб в регулярном чемпионате и набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф он добавил 6 (1+5) баллов в 7 играх.

После завершения сезона, находясь в статусе неограниченно свободного агента, хоккеист перенес операцию на бедре. Сообщалось, что хоккеист рассматривать предложения клубов в ходе чемпионата .

« » могут быть одной из команд, которые рассматривают возможность подписания .

Инсайдер Фрэнк Серавалли объяснил, что клуб, приобретая нападающего в дедлайн, понимал, что хоккеист не полностью готов по состоянию здоровья, но в «Рейнджерс» были впечатлены тем, как Патрик влился в клуб и стал лидером.