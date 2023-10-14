Радулов о 3:2 с «Амуром»: «Ахтям подтащил, в меньшинстве хорошо отпластались. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать»

Теги Ак Барс Амур Александр Радулов КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Александр Радулов отметил напряженный характер матча с «Амуром» (3:2 ОТ).

37-летний форвард «Ак Барса» стал автором решающей шайбы в матче с хабаровским клубом (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Была тяжелая игра, «Амур» вышел заряженным на матч, не хотел уступать. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы где-то чуть-чуть подустали, подсели, тяжелая выездная серия, хорошо, что победили.

Ахтям [Артур Ахтямов] нас выручил, подтащил, молодец. В меньшинстве хорошо отпластались. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать.

– Какие факторы в этом матче были ключевыми?

– Самоотверженность. Мы не уступали, хотя нам и было тяжело. Показалось, что соперник был чуть посвежее нас, нужно отдать «Амуру» должное. Вратарь оставил нас в игре, сделал важные сэйвы. Все вместе забрали сегодня два очка – это самое главное, – сказал Радулов

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