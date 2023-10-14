«Авангард» может обменять форварда Куликова. У него 0+0 и «минус 5» в 9 играх сезона

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Павел Куликов Хоккей

«Авангард» может обменять форварда Павла Куликова.

Как пишет Metaratings, руководство клуба рассматривает такой вариант, поскольку 31-летний игрок проиграл конкуренцию за место в основном составе.

В 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий не набрал очков при полезности «минус 5» и среднем времени 11:00. 

Куликов стал игроком «Авангарда» в это межсезонье, подписав контракт на 2 года. Сообщалось, что его зарплата составляет 20 миллионов рублей. 

2 комментария

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Ыжык
20 млн. Да за эти деньги 4 молодых будут играть и приносить пользы в 8 раз больше.
+1
0
+1
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