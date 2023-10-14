«Авангард» может обменять форварда Куликова. У него 0+0 и «минус 5» в 9 играх сезона

«Авангард» может обменять форварда Павла Куликова.

Как пишет Metaratings, руководство клуба рассматривает такой вариант, поскольку 31-летний игрок проиграл конкуренцию за место в основном составе.

В 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий не набрал очков при полезности «минус 5» и среднем времени 11:00.

стал игроком « » в это межсезонье, подписав контракт на 2 года. Сообщалось, что его зарплата составляет 20 миллионов рублей.