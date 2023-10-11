Кравец о 4:1 с «Металлургом»: «Авангард» выдержал экзамен, сдал его на «отлично». Рад, что смогли веру болельщиков перевести в победу»

Михаил Кравец высказался после матча с «Металлургом» (4:1).

«Сегодня мы играли с командой, которая идет на первом месте и хорошую игру показывает, и мы этот экзамен выдержали, сдали его на «отлично».

Рад за команду, рад, что смогли веру наших болельщиков перевести в победу.

Самое главное, что, несмотря на быстрый пропущенный гол, команда продолжила трудиться, работать, выполнять игровое задание, что и принесло успех. Коллективная игра, полная самоотдачи каждого хоккеиста», – сказал главный тренер « » .