Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Кребсом. Капитан «Питтсбурга» вступился за Летанга
Сидни Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Пейтоном Кребсом.
«Питттсбург» победил «Сэйбрс» (7:4) в выставочном матче.
Во втором периоде 22-летний Кребс сбил защитника Криса Летанга за воротами «Пингвинс».
36-летний капитан «Питтсбурга» вступился за партнера и начал стычку с игроком «Баффало». Хоккеисты сбросили краги, но до полноценной драки дело не дошло, так как Кребс быстро оказался на льду.
Тем не менее, оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Кросби дополнительно 2 минуты за удар клюшкой.
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