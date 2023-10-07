Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Кребсом. Капитан «Питтсбурга» вступился за Летанга

Теги выставочные матчи драки Питтсбург Баффало Крис Летанг Сидни Кросби НХЛ Пейтон Кребс Хоккей

Сидни Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Пейтоном Кребсом.

«Питттсбург» победил «Сэйбрс» (7:4) в выставочном матче. 

Во втором периоде 22-летний Кребс сбил защитника Криса Летанга за воротами «Пингвинс». 

36-летний капитан «Питтсбурга» вступился за партнера и начал стычку с игроком «Баффало». Хоккеисты сбросили краги, но до полноценной драки дело не дошло, так как Кребс быстро оказался на льду.

Тем не менее, оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Кросби дополнительно 2 минуты за удар клюшкой. 

5 комментариев

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KaizerSoze
Батя
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цэсемьэр
Ответ Джон Мщузавсех
А вдруг он был у Кребса любимым игроком?
тогда он навсегда запомнит этот вечер, внукам будет рассказывать как получил 5 минут в схватке с легендой😁
+3
0
+3
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RBS
Кребс конечно наглый, видит же что это Сид, и не падает на лёд сразу
+4
-2
+2
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Джон Мщузавсех
А вдруг он был у Кребса любимым игроком?
0
0
0
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