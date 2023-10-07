Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Кребсом. Капитан «Питтсбурга» вступился за Летанга

Сидни Кросби хотел подраться с форвардом «Баффало» Пейтоном Кребсом.

«Питттсбург» победил «Сэйбрс» (7:4) в выставочном матче.

Во втором периоде 22-летний Кребс сбил защитника за воротами «Пингвинс».

36-летний капитан « » вступился за партнера и начал стычку с игроком « ». Хоккеисты сбросили краги, но до полноценной драки дело не дошло, так как быстро оказался на льду.

Тем не менее, оба игрока получили по 5 минут штрафа, а дополнительно 2 минуты за удар клюшкой.