Макдэвид собрал игроков «Эдмонтона» за две недели до кэмпа: «Это о многом говорит – мотивация запредельная. Чувствую, что мы в расцвете сил»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сообщил о запредельной мотивации хоккеистов «Эдмонтона».

Капитан «Ойлерс» попросил партнеров по команде собраться за две недели до начала тренировочного лагеря, чтобы потренироваться вместе и начать подготовку к сезону.

«Думаю, что это о многом говорит о нашей команде. Все на связи, у всех запредельна мотивация, все решительны, все держатся вместе.

Таким образом, это определенное сообщение, которое я получил от ребят, которые захотели вернуться к делу пораньше и убедиться, что мы все вместе за пару недель до тренировочного лагеря.

Думаю, что всегда хорошо потренироваться и покататься вместе. Вернуть дух товарищества – это всегда хорошо.

Чувствую, что наша возможность появляется здесь и сейчас с учетом возраста нашего состава и тех этапов, которые до этого мы прошли. 

У меня хорошие ощущения по нашему составу. Чувствую, что все находятся в расцвете сил», – сказал Коннор Макдэвид.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» проиграл «Вегасу» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции.

3 комментария

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The world champion 1998
Ладно, про бестолковых Нерса и Дэарне промолчу. Но, боюсь, именно вратарская бригада может всё и вся похерить. 😏😏😏
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Pinturicchio10
Ответ The world champion 1998
Что ж, удачи! Похоже, или в ближайшие пару лет или никогда!
никогда в Эдмонтоне*
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