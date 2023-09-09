Макдэвид собрал игроков «Эдмонтона» за две недели до кэмпа: «Это о многом говорит – мотивация запредельная. Чувствую, что мы в расцвете сил»

Коннор Макдэвид сообщил о запредельной мотивации хоккеистов «Эдмонтона».

Капитан «Ойлерс» попросил партнеров по команде собраться за две недели до начала тренировочного лагеря, чтобы потренироваться вместе и начать подготовку к сезону.

«Думаю, что это о многом говорит о нашей команде. Все на связи, у всех запредельна мотивация, все решительны, все держатся вместе.

Таким образом, это определенное сообщение, которое я получил от ребят, которые захотели вернуться к делу пораньше и убедиться, что мы все вместе за пару недель до тренировочного лагеря.

Думаю, что всегда хорошо потренироваться и покататься вместе. Вернуть дух товарищества – это всегда хорошо.

Чувствую, что наша возможность появляется здесь и сейчас с учетом возраста нашего состава и тех этапов, которые до этого мы прошли.

У меня хорошие ощущения по нашему составу. Чувствую, что все находятся в расцвете сил», – сказал .

В прошлом сезоне « » проиграл «Вегасу» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции.