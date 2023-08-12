Победитель аукциона за свитер Овечкина в Казани выплатит 2,1 млн рублей за лот: «Я покупаю его для шейха из арабского мира»

Победитель аукциона за свитер Александра Овечкина выплатит 2,1 млн рублей за лот.

« » проводил аукцион во время прощального матча .

Стартовая цена была 5 тысяч рублей, а в итоге дошла до отметки 2,1 миллиона.

Победителем стал Фисал Хассан, известный по работе в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею.

«Бизнес Online» сообщил, что победитель не собирается вносить деньги за лот, но он опроверг эту информацию.

«Я собираюсь выплатить сумму за свитер. Его я покупаю для шейха из арабского мира», – сказал Хассан.

Второй лот аукциона – игровой свитер Зарипова – был продан за 260 тысяч рублей, причем покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.