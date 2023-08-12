Победитель аукциона за свитер Овечкина в Казани выплатит 2,1 млн рублей за лот: «Я покупаю его для шейха из арабского мира»
Победитель аукциона за свитер Александра Овечкина выплатит 2,1 млн рублей за лот.
«Ак Барс» проводил аукцион во время прощального матча Даниса Зарипова.
Стартовая цена была 5 тысяч рублей, а в итоге дошла до отметки 2,1 миллиона.
Победителем стал Фисал Хассан, известный по работе в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран.
Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею.
«Бизнес Online» сообщил, что победитель не собирается вносить деньги за лот, но он опроверг эту информацию.
«Я собираюсь выплатить сумму за свитер. Его я покупаю для шейха из арабского мира», – сказал Хассан.
Второй лот аукциона – игровой свитер Зарипова – был продан за 260 тысяч рублей, причем покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.
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