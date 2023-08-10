Воробьев о предложениях из НХЛ: «Разговаривал с некоторыми людьми, но рано говорить про команды. В КХЛ все места заняты»
Илья Воробьев ответил на вопрос относительно предложений из НХЛ.
– Как у вас дела в плане трудоустройства? Были слухи и про НХЛ.
– Пока в КХЛ все места заняты на данный момент. Нахожусь в режиме ожидания, но я уже разговаривал с некоторыми людьми за океаном.
Правда, пока еще рано говорить какие это команды. Если я в итоге поеду, то тогда уже можно будет сказать.
– А если будет предложение от, скажем так, не топ-клуба КХЛ?
– Будет день, будет пища.
Я ко всему предрасположен. Если будет конкретное предложение, то буду его рассматривать, – сказал бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» включил Воробьева в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера.
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