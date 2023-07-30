«Аризона» подписала 2-летний контракт с Макбэйном, избежав арбитража. Зарплата – 1,599999 млн долларов

«Аризона» и Джек Макбэйн договорились о контракте до арбитража.

Стороны избежали арбитражного слушания, согласовав двухлетнее соглашение с кэпхитом 1,599999 миллиона долларов.

Напомним, что ранее « » предлагала игроку договор с зарплатой 1,2 млн долларов, хоккеист хотел оклад в размере 2,25 млн долларов.

По прошлому контракту нападающий получал 883 750 долларов в год.

В минувшем сезоне 23-летний Джек Макбэйн провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 26 (12+14) баллов.