«Аризона» подписала 2-летний контракт с Макбэйном, избежав арбитража. Зарплата – 1,599999 млн долларов
«Аризона» и Джек Макбэйн договорились о контракте до арбитража.
Стороны избежали арбитражного слушания, согласовав двухлетнее соглашение с кэпхитом 1,599999 миллиона долларов.
Напомним, что ранее «Аризона» предлагала игроку договор с зарплатой 1,2 млн долларов, хоккеист хотел оклад в размере 2,25 млн долларов.
По прошлому контракту нападающий получал 883 750 долларов в год.
В минувшем сезоне 23-летний Джек Макбэйн провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (12+14) баллов.
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