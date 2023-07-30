«Аризона» подписала 2-летний контракт с Макбэйном, избежав арбитража. Зарплата – 1,599999 млн долларов

Теги Аризона НХЛ Джек Макбэйн Хоккей

«Аризона» и Джек Макбэйн договорились о контракте до арбитража.

Стороны избежали арбитражного слушания, согласовав двухлетнее соглашение с кэпхитом 1,599999 миллиона долларов.

Напомним, что ранее «Аризона» предлагала игроку договор с зарплатой 1,2 млн долларов, хоккеист хотел оклад в размере 2,25 млн долларов.

По прошлому контракту нападающий получал 883 750 долларов в год.

В минувшем сезоне 23-летний Джек Макбэйн провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (12+14) баллов.

4 комментария

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_BoSToN_44
Прям как ценник в супермаркетах с 99 копейками
+17
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+17
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Владимир Гришин
А почему не круглая сумма? Может кто объяснить?
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Артём Ралдугин
Аризона Мвидеос
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PEGEON
Ответ Владимир Гришин
А почему не круглая сумма? Может кто объяснить?
Может от ставки налога зависит. При 1.6 была бы больше. Но это не точно.
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