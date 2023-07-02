Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса». 7-й номер драфта сыграл 110 игр в НХЛ за шесть сезонов

Лиас Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса».

24-летний нападающий подписал однолетнее соглашение с канадским клубом.

Договор является двусторонним. Зарплата в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч долларов.

Предыдущие два сезона шведский форвард провел в системе « ».

В прошлом сезоне он сыграл один матч за «Кингс» в НХЛ. В АХЛ на счету форварда 59 (31+28) очков в 67 матчах регулярного чемпионата.

Седьмой номер драфта НХЛ-2017 (выбран «Рейнджерс») сыграл 110 матчей в НХЛ за шесть сезонов.