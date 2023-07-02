Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса». 7-й номер драфта сыграл 110 игр в НХЛ за шесть сезонов
Лиас Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса».
24-летний нападающий подписал однолетнее соглашение с канадским клубом.
Договор является двусторонним. Зарплата Лиаса Андерссона в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч долларов.
Предыдущие два сезона шведский форвард провел в системе «Лос-Анджелеса».
В прошлом сезоне он сыграл один матч за «Кингс» в НХЛ. В АХЛ на счету форварда 59 (31+28) очков в 67 матчах регулярного чемпионата.
Седьмой номер драфта НХЛ-2017 (выбран «Рейнджерс») сыграл 110 матчей в НХЛ за шесть сезонов.
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