Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса». 7-й номер драфта сыграл 110 игр в НХЛ за шесть сезонов

Теги переходы Монреаль Лос-Анджелес НХЛ Лиас Андерссон Хоккей

Лиас Андерссон перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса».

24-летний нападающий подписал однолетнее соглашение с канадским клубом.

Договор является двусторонним. Зарплата Лиаса Андерссона в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч долларов.

Предыдущие два сезона шведский форвард провел в системе «Лос-Анджелеса».

В прошлом сезоне он сыграл один матч за «Кингс» в НХЛ. В АХЛ на счету форварда 59 (31+28) очков в 67 матчах регулярного чемпионата.

Седьмой номер драфта НХЛ-2017 (выбран «Рейнджерс») сыграл 110 матчей в НХЛ за шесть сезонов.

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