«Питтсбург» вернул Радима Зогорну и подписал контракты с голкипером Хелльбергом и форвардом Джонстоном

Теги переходы Питтсбург НХЛ Магнус Хелльберг Томаш Зогорна Хоккей

«Питтсбург» подписал контракты с тремя хоккеистами.

В команду вернулся нападающий Радим Зогорна, который по ходу прошлого сезона перешел в «Калгари» с драфта отказов.

«Пингвинс» также подписали соглашения с голкипером Магнусом Хелльбергом и форвардом Марком Джонстоном.

Кэпхит в контрактах Зогорны и Джонстона составит 775 тысяч долларов, Хелльберга – 785 тысяч долларов.

Хелльберг представлял три команды в НХЛ в прошлом сезоне – «Оттава», «Детройт» и «Сиэтл». Джонстон играл в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» в прошедшем сезоне.

4 комментария

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GSA1214
Скажем так себе подписание
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ksamax
Для фарма эти подписания
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Владислав Свидзинский
Загорне 35 уже
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