«Питтсбург» вернул Радима Зогорну и подписал контракты с голкипером Хелльбергом и форвардом Джонстоном

«Питтсбург» подписал контракты с тремя хоккеистами.

В команду вернулся нападающий Радим Зогорна, который по ходу прошлого сезона перешел в «Калгари» с драфта отказов.

«Пингвинс» также подписали соглашения с голкипером и форвардом Марком Джонстоном.

Кэпхит в контрактах Зогорны и Джонстона составит 775 тысяч долларов, Хелльберга – 785 тысяч долларов.

Хелльберг представлял три команды в НХЛ в прошлом сезоне – «Оттава», «Детройт» и «Сиэтл». Джонстон играл в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» в прошедшем сезоне.