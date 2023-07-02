«Питтсбург» вернул Радима Зогорну и подписал контракты с голкипером Хелльбергом и форвардом Джонстоном
«Питтсбург» подписал контракты с тремя хоккеистами.
В команду вернулся нападающий Радим Зогорна, который по ходу прошлого сезона перешел в «Калгари» с драфта отказов.
«Пингвинс» также подписали соглашения с голкипером Магнусом Хелльбергом и форвардом Марком Джонстоном.
Кэпхит в контрактах Зогорны и Джонстона составит 775 тысяч долларов, Хелльберга – 785 тысяч долларов.
Хелльберг представлял три команды в НХЛ в прошлом сезоне – «Оттава», «Детройт» и «Сиэтл». Джонстон играл в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» в прошедшем сезоне.
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