«Флорида» подписала вратаря Столарца на год и 1,1 млн долларов, форварда Стенлунда – на год и 1 млн

Теги переходы Флорида Анахайм НХЛ Виннипег Энтони Столарц Кевин Стенлунд Хоккей

«Флорида» подписала вратаря Энтони Столарца на год и 1,1 млн долларов.

29-летний голкипер провел 4 предыдущих сезона в «Анахайме». 

В минувшем провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,73). 

Таким образом, в следующем сезоне у «Пантерс» 3 вратаря на односторонних контрактах – Сергей Бобровский, Столарц и Спенсер Найт, проходивший реабилитацию в рамках программы помощи игрокам. 

Также подписано соглашение на 1 год и 1 млн долларов с 26-летним шведским форвардом Кевином Стенлундом. 

В минувшем сезоне он набрал 9 (6+3) очков в 54 матчах за «Виннипег». В 5 играх плей-офф добавил 1 шайбу. 

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