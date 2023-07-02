«Флорида» подписала вратаря Столарца на год и 1,1 млн долларов, форварда Стенлунда – на год и 1 млн

«Флорида» подписала вратаря Энтони Столарца на год и 1,1 млн долларов.

29-летний голкипер провел 4 предыдущих сезона в « ».

В минувшем провел 19 матчей в регулярном чемпионате (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,73).

Таким образом, в следующем сезоне у «Пантерс» 3 вратаря на односторонних контрактах – Сергей Бобровский, и Спенсер Найт, проходивший реабилитацию в рамках программы помощи игрокам.

Также подписано соглашение на 1 год и 1 млн долларов с 26-летним шведским форвардом Кевином Стенлундом.

В минувшем сезоне он набрал 9 (6+3) очков в 54 матчах за « ». В 5 играх плей-офф добавил 1 шайбу.