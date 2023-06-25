Тренер Кальвано о Бедарде: «Коннор производит тройной эффект, чего нет у большинства игроков. Он может забить броском, сделать обманное движение и передачу»

Тренер Джон Кальвано назвал сильные стороны Коннора Бедарда.

Кальвано, работающий с хоккеистами в Северном Ванкувере, тренировал Бедарда в детстве. Он впервые увидел Коннора, когда ему было пять лет.

«Как и большинство пятилетних детей, он очень был рад играть в хоккей. Маленький ребенок, который был очень рад играть и учиться хоккею, всегда хотел стать лучше. И ненавидел проигрывать.

Коннора опасным хоккеистом делает то, что он производит угрожающий тройной эффект, чего нет у большинства игроков.

Он может забить броском с периметра, он может совершить хитрое обманное движение, а также сделать передачу.

Защитнику или вратарю очень сложно понять или прочитать его решения. Это дает Коннору преимущество», – сказал Кальвано.