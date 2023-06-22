Дворски подписал контракт со шведским «Оскарсхамном» на два года. Форварда могут выбрать в 1-м раунде драфта НХЛ

Теги НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции Далибор Дворски Хоккей

Далибор Дворски договорился о контракте со шведским клубом.

18-летний словацкий нападающий подписал соглашение на два сезона с командой чемпионата Швеции «Оскарсхамном».

В прошлом сезоне Далибор Дворски выступал в первом дивизионе шведского чемпионата, играя за АИК и набрав 14 (6+8) очков в 38 матчах.

Форвард считается претендентом на выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

4 комментария

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Красно-Белый
В Швеции подготовится как следует, поиграет во взрослой сборной и молодёжке на мчм, и через 2 года поедет в нхл
Идеальное решение 👌
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Ответ Красно-Белый
В Швеции подготовится как следует, поиграет во взрослой сборной и молодёжке на мчм, и через 2 года поедет в нхл Идеальное решение 👌
Спокойно может уехать и через год, беспроигрышный вариант
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Cbj Fan
Лучше пусть поиграет в Швеции, там с ним будут работать.
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Proline
Ответ Красно-Белый
В Швеции подготовится как следует, поиграет во взрослой сборной и молодёжке на мчм, и через 2 года поедет в нхл Идеальное решение 👌
Может уехать и раньше, у шведской лиги есть соглашение с НХЛ по этому вопросу
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