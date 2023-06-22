Дворски подписал контракт со шведским «Оскарсхамном» на два года. Форварда могут выбрать в 1-м раунде драфта НХЛ
Далибор Дворски договорился о контракте со шведским клубом.
18-летний словацкий нападающий подписал соглашение на два сезона с командой чемпионата Швеции «Оскарсхамном».
В прошлом сезоне Далибор Дворски выступал в первом дивизионе шведского чемпионата, играя за АИК и набрав 14 (6+8) очков в 38 матчах.
Форвард считается претендентом на выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.
Идеальное решение 👌