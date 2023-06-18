Вилландер намерен играть в студенческой лиге NCAA в следующем сезоне. Его может выбрать «Ванкувер» в первом раунде драфта

Теги НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции NCAA Том Вилландер Хоккей

Том Вилландер продолжит карьеру в студенческой лиге NCAA.

18-летний шведский защитник сообщил, что будет выступать за университет Бостона в следующем сезоне.

«В шведской лиге выступают профессиональные команды, это высшая лига, конечно, все команды там хотят побеждать.

В клубах шведской лиги не так сосредоточены на развитии молодых хоккеистов, потому что большинство игроков взрослые, и они нацелены на победу.

Мы считаем, что отправление в колледж станет путем развития и выходом на следующий уровень, и впоследствии возможностью сыграть в НХЛ», – сказал Вилландер.

Ранее появилась информация, что «Ванкувер» рассматривает вариант с выбором шведа под 11-м номером на драфте НХЛ.

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