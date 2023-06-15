Мурашов о словах Шестеркина про лакроссы: «Не вижу смысла запрещать – это зрелищно. Не знаю, в чем проявляется неуважение»
Сергей Мурашов прокомментировал мнение Игоря Шестеркина о голах в стиле лакросс.
– Игорь Шестеркин недавно предложил удалять полевых за попытку лакросса, так как это неуважение к голкиперу и его делу.
– Не знаю, в чем проявляется неуважение.
В хоккее все средства хороши. Если это не наносит никаких травм, почему нет? Не вижу смысла запрещать лакроссы. Это зрелищно.
– В последние несколько лет появились тренды на лакроссы и броски в голкипера из-за ворот. Не замечали какие-нибудь тренды у вратарей?
– Вратарская зона ограничивается зоной два на два метра, там очень много перемещений в маленьком пространстве, нужно разбираться во вратарской работе, чтобы отмечать какие-то яркие моменты.
Сейчас нет какого-то явного тренда, просто есть определенные нюансы, как голкиперы играют при атаках с угла: кто-то играет коньком за штангу, кто-то уходит в реверс.
Тот же Игорь Шестеркин здорово владеет клюшкой и много играет на выходах, у каждого всё индивидуально, кому что удобнее, – сказал голкипер системы «Локомотива» Сергей Мурашов.
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