Мурашов о словах Шестеркина про лакроссы: «Не вижу смысла запрещать – это зрелищно. Не знаю, в чем проявляется неуважение»

Сергей Мурашов прокомментировал мнение Игоря Шестеркина о голах в стиле лакросс.

– недавно предложил удалять полевых за попытку лакросса, так как это неуважение к голкиперу и его делу.

– Не знаю, в чем проявляется неуважение.

В хоккее все средства хороши. Если это не наносит никаких травм, почему нет? Не вижу смысла запрещать лакроссы. Это зрелищно.

– В последние несколько лет появились тренды на лакроссы и броски в голкипера из-за ворот. Не замечали какие-нибудь тренды у вратарей?

– Вратарская зона ограничивается зоной два на два метра, там очень много перемещений в маленьком пространстве, нужно разбираться во вратарской работе, чтобы отмечать какие-то яркие моменты.

Сейчас нет какого-то явного тренда, просто есть определенные нюансы, как голкиперы играют при атаках с угла: кто-то играет коньком за штангу, кто-то уходит в реверс.

Тот же Игорь Шестеркин здорово владеет клюшкой и много играет на выходах, у каждого всё индивидуально, кому что удобнее, – сказал голкипер системы « » .