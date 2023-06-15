Фазылзянов о Тамбиеве: «Полностью отдаешься игре и делаешь то, что он хочет – ты в королях. То же самое, что у чемпионского «Авангарда» Хартли»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Камиль Фазылзянов Хоккей

Камиль Фазылзянов высказался о тренерских методах Леонида Тамбиева.

Хоккеист выступал за «Адмирал» в сезоне-2020/21.

– В чем секрет Тамбиева, который довел средний по уровню «Адмирал» до второго раунда Кубка Гагарина?

– У каждого тренера свой подход к команде, свои модели игры. Каждый у каждого что-то берет, учится у него, а после добавляет что-то свое.

Я играл у Квартальнова, у него точно такой же хоккей был, что и у Тамбиева. Когда мы играли с «Авангардом», то мне казалось, что у нас такой же стиль, как у Хартли.

Тамбиев эти два стиля соединил, добавил что-то свое. У него для защитников малозатратный хоккей, про нападение сказать не могу.

– Говорят, что Тамбиев выжимает из игроков буквально все. Это правда?

– Да, есть такое. Если ты полностью отдаешься игре и делаешь то, что он хочет, то ты в королях. Если не выполняешь, то начинаются даже крики с его стороны.

Это то же самое, что было у чемпионского «Авангарда» Хартли. Он вплоть до мелочей требовал выполнения заданий. Если ты это не делаешь, то тебя спокойно сажают на скамейку, – сказал Камиль Фазылзянов.

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