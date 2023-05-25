Плей-офф Кубка Стэнли всегда непредсказуем. Чаще всего непредсказуем и его финал. Можно было предположить, что «Вегас Голден Найтс» поведут после домашних матчей 2 – 0 в серии? Вполне. Может быть, это и стало бы сюрпризом, но не большим. Настоящий сюрприз то, как повел «Вегас» — общий счет по шайбам 12 – 4, а ведь «Флорида Пантерз» казались более крепким орешком и после побед над «Бостон Брюинз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Каролиной Харрикейнз» даже считались в какой-то степени фаворитами. Теперь фаворитам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы сравнять счет серии. Причем вряд ли кто-то удивится, если все так и произойдет. Главное, исключить ужасающее количество ошибок, которые «рыцари» превращают в свои голы. Те, кто смотрит матчи, осознает, что «пантеры» тоже создают достаточное количество моментов, но такое ощущение, что они «заразились» от «Каролины Харрикейнз». Те тоже в финальной серии Востока создавали не меньше моментов, чем у «Флориды», но в Парадайсе теперь играют не они. Что касается «Вегаса», то им можно ничего не менять в своей игре, а просто продолжать действовать так же. Мастеров в команде достаточно и, как видим, реализация не хромает. В общем, пользуясь боксерской терминологией, «Флорида» далеко не в нокауте, но нокдаун команда точно получила. У игроков и главного тренера Пола Мориса есть трое суток, чтобы от него отойти. Нейтральные болельщики точно будут поддерживать хозяев. Третий матч состоится в Санрайзе на FLA Live Arena, начало в 03:00 по московскому времени.

Счет в серии: 0 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 5,5

Еще неделю назад хоккейные аналитики рассуждали о том, кто больше заслуживает Конн Смайт Трофи, Меттью Ткачак или Сергей Бобровский. Теперь эти разговоры утихли. Ткачак после первых двух матчей в большей степени запомнился силовыми приемами, удалениями и пререканиями, хотя свою шайбу во второй игре все равно забросил. Ну, а двукратный обладатель Везина Трофи после тринадцати бросков соперника понуро покатился на скамейку запасных, поскольку несколькими секундами ранее пропустил четвертую шайбу. Игра была сделана.

Не то чтобы в пропущенных голах вина была только на Сергее, но вспомните все предыдущие серии команды. В них соперники создавали не меньшее количество голевых моментов, чем создает «Вегас», но Бобровский тогда выручал. Именно поэтому его команда сейчас находится в финале. Можно сколько угодно оправдываться хорошим экранированием со стороны нападения соперника, тем, что не помогают защитники, но все равно надо возвращать прежнюю игру. Теперь у голкипера «Пантерз» гораздо больше времени на отдых чем у других игроков, он не доиграл до середины матча, и требуется перезагрузка.

Пока же складывается ощущение, что мастерство и опыт Бобровского вселился в его визави Эдена Хилла. Такое внимание россиянину, потому что он был одним из ключевых факторов побед «Флориды». Но есть и другие, помимо Ткачака это Эрик Стаал, у которого огромный кубковый опыт. Александр Барков, которого в одно время признавали лучшим игроков лиги. Всем им нужно встрепенутся. Да и трибуны погонят вперед, тоже фактор. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3

23.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1 : 0

21.05.2023, «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1 : 2 (ОТ)

Факты и цифры

Если в первом матче хоккеисты «Флориды Пантерз» заработали 46 минут удалений, то во втором уже 84 минуты, в том числе 7 дисциплинарных

Общими усилиями команда совершила 44 силовых приемов, у хозяев 24 хита

Защитник Брэндон Монтур провел больше всех времени на площадке среди игроков обеих команд — 26:13 минут

Сергей Бобровский отразил лишь 9 бросков соперника из 13, прежде чем был заменен

Общее впечатление такое, что «Вегас» не делает ничего сверхъестественного. Наказывает соперника, реализуя его собственные недочеты. Команда четко выполняет требования тренерского штаба, играет не без ошибок, но в результате в Санрайз выезжает в отличном настроении и имея право на ошибку. Теперь уже специалисты применительно к Конн Смайт Трофи начинают говорить о Джонатане Маршессо. И то правда, нападающий забросил двенадцать шайб и лишь на одну отстает от лидера турнира «нефтяника» Леона Драйхайтля, который уже давно находится в отпуске.

В том что Маршессо такими темпами догонит и даже обгонит немца сомнений мало, на его счету во вторник две шайбы. «Вегас Голден Найтс» сейчас это далеко не та команда, которая выходила в финал кубка пять лет назад. Во-первых, она заматерела, во-вторых, собрала под свои крылом опытных кубковых бойцов, которые знают как побеждать в Кубке Стэнли. Алекс Пьетранджело делал это с «Сент-Луис Блюз», Алек Мартинес выигрывал трофей с «Лос-Анджелес Кингз», в минувшей игре стал автором второй шайбы. Ко двору пришелся Иван Барбашев из того же состава «Сент-Луис Блюз».

Джек Айкел ничего не выигрывал, но ощущение, что игрок вырвался из клетки и теперь решил сразу реализовать весь свой потенциал. Вратарь Эден Хилл пришел в команду в августе будучи ноунеймом, а теперь это ключевой игрок серии. Интересно посмотреть теперь, как это все будет работать на выезде. Победа в третьем матче будет практически гарантировать общий успех в Кубке. Перед вами результаты пяти последних поединков «Голден Найтс».

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6

28.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2 : 4

26.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

Факты и цифры

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» вновь лучше сыграли на блоках, они 20 раз блокировали броски против 11 у соперника

Игроки «Вегаса» дважды реализовали большинство, показав 50-процентный результат, у соперника 0 реализаций из четырех попыток

Больше всех времени на льду у «рыцарей» провел Чендлер Стивенсон — 20 минут 57 секунд

Джонатан Маршессо к двум заброшенным шайбам прибавил одну результативную передачу, он лидер по набранным очкам в матче

«Вегас Голден Найтс» еще больше увеличили свое преимущество по победам. Игра во вторник стала двенадцатой в истории личных встреч команд.

Победы «Вегас Голден Найтс» — 8

Победы «Флориды Пантерз» — 4

В очередной раз в в этом противостоянии выиграли хозяева. Последний раз гости побеждали в феврале 2020 года, тогда «Вегас Голден Найтс» взяли верх на выезде со счетом 7 : 2. Представляем вам результаты пяти последних очных поединков команд.

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 2

08.03.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1

13.01.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 4 : 2

18.03.2022, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 3

«Флориде Пантерз» некуда деваться. Первый домашний матч в серии нужно выигрывать на заказ, иначе второй финал в истории команды может закончится ничем. Трудно поверить, чтобы и третий матч складывался как под копирку, да и пора, наконец, реализовывать свои моменты. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. Можно с ними согласится. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Флориды Пантерз» — 2,32

Ничья в основное время матча — 4,23

Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,63

В Санрайзе будет настоящая заруба. Хозяева все выложат на кон. Можно не сомневаться, что с первых минут матча они побегут в атаку и постараются ошеломить соперника. В «Вегасе» опытные бойцы, но они могут не выдержать такого напора.