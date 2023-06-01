Алексей Шевченко: «Яшкин слишком много брал на себя в СКА. Желая стать лучшим бомбардиром, появлялся в тренерской и делился игровым видением»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Шевченко поделился информацией об уходе Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина из СКА.

«Проблемы у Дамира начались ближе к концу регулярного чемпионата. Внезапно его стали сажать в запас во время матча, хотя у него были приличные цифры.

Но что-то случилось, что-то произошло такое, о чем все молчат. Есть разные версии. Самая популярная связана с другой вторничной новостью из СКА.

Говорят, что в какой-то момент Дмитрий Яшкин стал слишком много брать на себя.

Желая непременно выиграть звание лучшего бомбардира чемпионата, он стал очень часто появляться в тренерской, по-дружески делился своим игровым видением и вообще стал вести себя так, что разрушил прекрасный коллектив в питерском клубе.

Понятно, что не Яшкин определял, кто сколько играет.

Но он сделал многое для того, чтобы проблемы появились у Никиты Гусева и Дамира Жафярова. То есть как раз у своих конкурентов в борьбе за титул самого результативного игрока турнира.

В СКА не принято выносить подобные проблемы на общее обсуждение, там невозможна ситуация, какая сложилась в «Ак Барсе», когда кто-то высказывает тренеру в лицо все, что думает.

А Роман Ротенберг одновременно занимает и должность генерального менеджера, так что невозможно было прийти к нему с вопросами о работе тренера», – написал журналист Алексей Шевченко.

8 комментариев

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Виталий Желтоусов
ого. наконец-то нашли виноватого во всех неудачах САКа- это оказывается Яшкин!!!??? )))
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продавец-пипец
Ответ Виталий Желтоусов
ого. наконец-то нашли виноватого во всех неудачах САКа- это оказывается Яшкин!!!??? )))
И еврейский мальчик Ромма!
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Andrew Petrov
Ну если Яшкин не был там лучшим то наверно им был Гусев!??нет,лучшим себя там сделал Рома ...флудозвон..🤣
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Сергей Орлов
Шева продался Ротенбергу)
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sokolok
Ротенберг вообще из тренерской не вылазит, и тем не менее, финал конференции случился, сразу видно профессионала)))
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Rio (BLR)
У Яшкина же нет папы-друга царя.
Он наверное не просмотрел и 700та матчей. Куда ему лесть в тренерские дела.
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