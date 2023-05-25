Форвард «Колорадо» Рантанен не забил ни одного гола в 8 матчах ЧМ-2023 за сборную Финляндии
Микко Рантанен ни разу не забил на ЧМ по хоккею.
Сборная Канады обыграла сборную Финляндии (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.
Таким образом, финская команда завершила выступление на турнире.
Нападающий Микко Рантанен, представляющий «Колорадо», отметился результативной передачей в матче с канадцами, проведя на льду 20:44 при показателе полезности «минус 2».
Но форвард не забросил ни одной шайбы в восьми матчах на турнире. В общей сложности Рантанен набрал 9 (0+9) очков.
Микко выступил на чемпионате мира впервые с 2018 года. На том турнире он забил 5 голов и сделал 6 передач в 8 играх.
Это ошибка ГМ.
Не надо тащить в команду всех звезд.
Кто пока лучше играет?
США, со студентами и АХЛовцами, с молодежью.