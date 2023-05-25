Форвард «Колорадо» Рантанен не забил ни одного гола в 8 матчах ЧМ-2023 за сборную Финляндии

Теги Колорадо Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен ни разу не забил на ЧМ по хоккею.

Сборная Канады обыграла сборную Финляндии (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Таким образом, финская команда завершила выступление на турнире.

Нападающий Микко Рантанен, представляющий «Колорадо», отметился результативной передачей в матче с канадцами, проведя на льду 20:44 при показателе полезности «минус 2».

Но форвард не забросил ни одной шайбы в восьми матчах на турнире. В общей сложности Рантанен набрал 9 (0+9) очков.

Микко выступил на чемпионате мира впервые с 2018 года. На том турнире он забил 5 голов и сделал 6 передач в 8 играх.

11 комментариев

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AminO2
Финские форварды Натти Маккинен и Валли Ничушкинен по каким-то причинам пропустили турнир.
+7
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+7
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sancho81
Маков нет, некому голевые раздавать)
+6
0
+6
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Russ Ivan
Отдыхает человек, чё пристали...
+4
0
+4
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TBFTT
Вот это позор не удивительно, что Колорадо вылетели в первом раунде.
+3
0
+3
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гилберт
Это же надо так обделаться!
+3
-1
+2
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_Абырвалг_
ОТ 3-го снайпера НХЛ, конечно ждали голов в решающих матчах ,а не передач в проходных матчах, в играх с Данией,Францией,Австрией,Венгрией. Это полный провал этого ч.м Рантаненом !
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ Red.Wings
0+9 за 8 матчей это "позор" конечно
В 2015 у Сегина было 9+0..😁
+1
0
+1
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Al561
После ПО КС трудно настроится на второстепенный турнир типа ЧМ, плюс большие площадки, другие партнеры, схемы игры.
Это ошибка ГМ.
Не надо тащить в команду всех звезд.
Кто пока лучше играет?
США, со студентами и АХЛовцами, с молодежью.
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