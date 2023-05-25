Форвард «Колорадо» Рантанен не забил ни одного гола в 8 матчах ЧМ-2023 за сборную Финляндии

Микко Рантанен ни разу не забил на ЧМ по хоккею.

обыграла сборную (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Таким образом, финская команда завершила выступление на турнире.

Нападающий Микко Рантанен, представляющий « », отметился результативной передачей в матче с канадцами, проведя на льду 20:44 при показателе полезности «минус 2».

Но форвард не забросил ни одной шайбы в восьми матчах на турнире. В общей сложности Рантанен набрал 9 (0+9) очков.

Микко выступил на чемпионате мира впервые с 2018 года. На том турнире он забил 5 голов и сделал 6 передач в 8 играх.