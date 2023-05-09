ФХР, КХЛ, ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Авангард», «Куньлунь» и другие клубы поздравили с Днем Победы

ФХР, КХЛ и клубы поздравили с Днем Победы.

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«С Днем Победы! Долгих лет ветеранам, вечная память павшим! ⭐️1941 – 1945⭐️», – говорится в телеграм-канале ФХР.

«78 лет назад победой советского народа закончилась Великая Отечественная война. Низкий поклон тем, кто ценой своей жизни защищал Родину. Мы помним», – говорится в телеграм-канале КХЛ.

«С Днем Победы! В эту памятную для нашего народа дату мы вспоминаем и чтим подвиг наших ветеранов, которые проявили героизм и самопожертвование для того, чтобы защитить Отечество в самую страшную и трудную минуту.

Благодарим всех, кто внес свой вклад в дело защиты Родины! От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!» – говорится в телеграм-канале действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.

«78 лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне. Это общий подвиг нашего народа, который никогда не будет забыт. У каждого города в те страшные годы была своя история, и через десятилетия мы бережно несем память о героях и освободителях Ленинграда, о Дороге Жизни, о силе духа...

⭐️ Низкий поклон и вечная слава фронтовикам и труженикам тыла, тем, кто не жалея себя приближал этот день. С праздником! С Днем Победы!» – говорится в телеграм-канале СКА.

«Вечная слава и память героям, защищавшим Родину ценой своей жизни. С Днем Победы!» – говорится в телеграм-канале « ».

«С праздником Великой Победы! Никто не забыт, ничто не забыто», – говорится в телеграм-канале « ».

«9 мая 1945 года – ровно 78 лет назад – закончилась Великая Отечественная Война.

Люди, воевавшие тогда против фашизма, принесли победу всему человечеству. Это великий подвиг Советского народа, но также и священная память о тех, кто оставил свои жизни во имя мира во всем мире. День 9 мая – День Победы – день благодарности предкам и назидание всем народам мира. Ведь в уроках прошлого – наставление будущим поколениям», – говорится в телеграм-канале « ».

Свои поздравления с праздником в социальных сетях опубликовали и другие клубы, выступающие в Фонбет Чемпионате КХЛ.