Никита Щитов: «Находиться в ИИХФ в такой ситуации – позор. Непонятны иллюзии, что нас допустят до ЧМ. Смотреть, как сборная играет с Беларусью? Это не так интересно»

Никита Щитов назвал позором членство России в Международной федерации хоккея.

Ранее стало известно, что флаги России и Беларуси будут запрещены на ЧМ-2023 в Риге.

– Это то же самое, что и отстранение сборной России. Ничего нового нет. На Олимпиаде тоже играли без флага.

Мое мнение: нужно приостанавливать свое членство в ИИХФ. На какое-то время, пока все не закончится. Если не мы выйдем, то рано или поздно нас оттуда уберут.

– В ФХР утверждают, что нельзя выходить из ИИХФ.

– Мы все ждем, что нас допустят до чемпионата мира, и календарь КХЛ решили не менять.

Хотя посмотрите, какой интересный хоккей в этом году – можно было играть до конца мая. Да никто нас не пустит на чемпионат мира! Нужно заниматься своим хоккеем, развивать внутренний чемпионат.

Мое мнение: лучше выходить первыми, чем получать еще одну пощечину потом. По сути, наше членство в ИИХФ и так приостановлено.

Нас унижают, не пускают сборную на турниры, и наших флагов уже давно нет. Я считаю, что находиться в такой ситуации в ИИХФ – это позор.

– Надо сделать чемпионат КХЛ интереснее, как предлагал Игорь Ларионов?

– Конечно. Непонятно, кто живет иллюзиями, что нас допустят до чемпионата мира. Из-за этого в КХЛ снова будет высокая плотность, а можно было матчи немного растянуть, чтобы игроки успевали восстанавливаться.

И что теперь делать в мае? Смотреть, как наша молодая сборная будет играть с Беларусью? Для болельщиков это не так интересно.

Говорят, мол, дачный сезон, шашлыки, но это никому не помешает включить телевизор или прийти на стадион. Это только привьет культуру спорта.

Надо больше игр и соревнований, а отдохнуть можно и летом – в июле, августе. Непонятно, почему решения не принимают в пользу КХЛ, игроков и болельщиков.

Лучше позже начинать и позже заканчивать. И перестать смотреть на ИИХФ. Все равно возвращение не будет быстрым, а за это время можно воспитать много игроков для сборной, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.