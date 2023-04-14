Антон Курьянов: «Есть ощущение, что «Авангард» мог проходить «Ак Барс». Не хватило Костина, парня, каким был Воронков»

Антон Курьянов считает, что «Авангард» мог победить «Ак Барс» в серии плей-офф.

« » уступил казанской команде в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.

– Оценка сезона по шкале от десяти. Сколько?

– Семь, наверное. Сентябрьские поражение дали свой отпечаток. И есть ощущение, что могли «Ак Барс» проходить.

Мне кажется, они были немного злее нас. В нюансах, в деталях.

Не хватило нам... Клима Костина, может быть, вот такого парня, каким был у « », – сказал тренер «Авангарда».