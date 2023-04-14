Антон Курьянов: «Есть ощущение, что «Авангард» мог проходить «Ак Барс». Не хватило Костина, парня, каким был Воронков»

Теги Ак Барс Авангард Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Воронков Хоккей

Антон Курьянов считает, что «Авангард» мог победить «Ак Барс» в серии плей-офф.

«Авангард» уступил казанской команде в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.

– Оценка сезона по шкале от десяти. Сколько?

– Семь, наверное. Сентябрьские поражение дали свой отпечаток. И есть ощущение, что могли «Ак Барс» проходить.

Мне кажется, они были немного злее нас. В нюансах, в деталях.

Не хватило нам... Клима Костина, может быть, вот такого парня, каким был Дмитрий Воронков у «Ак Барса», – сказал тренер «Авангарда».

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tosha NeoN
Да, Климушка бы не помешал, собак казанских на привязи держал
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kuzmi4_SU
не хватило стержня и кэпа с яйками, которым, не смотря на сыплющийся песок, был Ковальчук. да и тренер настроить не мог, по сути 2 матча отдали с 2-0.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
3 игру отдали позорники.....Кравец провалил ...менять его...он дно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Не хватило сбалансированного состава , на мой взгляд , дилетанта . Все же несколько человек лидеров могут выиграть матч , а вытянуть серию через день тяжеловато . У Ак барса более ровный состав .
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Зайцев
Как я радовался его голам в детстве!) Спасибо за хорошую работу, Антон Алексеевич!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Славься Сибирь
Яиц вам не хватило и трёх побед.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий