Антон Курьянов: «Есть ощущение, что «Авангард» мог проходить «Ак Барс». Не хватило Костина, парня, каким был Воронков»
Антон Курьянов считает, что «Авангард» мог победить «Ак Барс» в серии плей-офф.
«Авангард» уступил казанской команде в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.
– Оценка сезона по шкале от десяти. Сколько?
– Семь, наверное. Сентябрьские поражение дали свой отпечаток. И есть ощущение, что могли «Ак Барс» проходить.
Мне кажется, они были немного злее нас. В нюансах, в деталях.
Не хватило нам... Клима Костина, может быть, вот такого парня, каким был Дмитрий Воронков у «Ак Барса», – сказал тренер «Авангарда».
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