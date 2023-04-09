3089 бросков нанесли в створ ворот «Анахайма» в этом сезоне – новый антирекорд НХЛ

Теги Питтсбург Вашингтон Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ рекорды Олле Эрикссон Эк Хоккей

В створ ворот «Анахайма» в этом сезоне нанесли 3089 бросков – новый антирекорд НХЛ

«Дакс» уступили «Аризоне» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, потерпев 10-е поражение подряд. 

Основной вратарь команды Джон Гибсон пропустил игру из-за болезни.

23-летний Олле Эрикссон Эк (младший брат форварда «Миннесоты» – прим. Sports.ru) провел дебютный матч в лиге и отразил 34 броска из 39. 

Всего по воротам «Анахайма» в этом сезоне нанесли 3089 бросков в 79 играх (39,1 в среднем за матч). Это новый антирекорд лиги. 

В топ-5 также входят «Сан-Хосе» (1992/93, 3080 в 84 играх, второй сезон команды в лиге), «Вашингтон» (1974/75, 3064 в 80, первый сезон команды в лиге), «Лос-Анджелес» (1993/94, 3046 в 84) и «Питтсбург» (1984/85, 2963 в 80). 

1 комментарий

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Why always me?!
Почти 40 бросков в каждом матче. С такой защитой их даже лучшие вратари лиги не спасут.
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