3089 бросков нанесли в створ ворот «Анахайма» в этом сезоне – новый антирекорд НХЛ

В створ ворот «Анахайма» в этом сезоне нанесли 3089 бросков – новый антирекорд НХЛ

«Дакс» уступили «Аризоне» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата , потерпев 10-е поражение подряд.

Основной вратарь команды Джон Гибсон пропустил игру из-за болезни.

23-летний Олле Эрикссон Эк (младший брат форварда «Миннесоты» – прим. Sports.ru) провел дебютный матч в лиге и отразил 34 броска из 39.

Всего по воротам « » в этом сезоне нанесли 3089 бросков в 79 играх (39,1 в среднем за матч). Это новый антирекорд лиги.

В топ-5 также входят « » (1992/93, 3080 в 84 играх, второй сезон команды в лиге), « » (1974/75, 3064 в 80, первый сезон команды в лиге), «Лос-Анджелес» (1993/94, 3046 в 84) и « » (1984/85, 2963 в 80).