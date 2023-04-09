NCAA. Куиннипак впервые в истории выиграл студенческий чемпионат США, победив в финале университет Миннесоты

Теги результаты NCAA Логан Кули Адам Фантилли Хоккей

Куиннипак впервые в истории выиграл студенческий чемпионат США

В Тампе завершился турнир Frozen Four – финальный этап национального студенческого чемпионата. 

Впервые в истории победу одержал Куиннипак. Университет расположен в городе Хамден (штат Коннектикут).

NCAA

Frozen Four

Миннесота – Куиннипак – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Победную шайбу в овертайме забросил 21-летний форвард Джейкоб Киллиан – на 10-й секунде. 

Счет в третьем периоде сравнял 20-летний форвард Коллин Граф. Лучший бомбардир Куиннипака набрал 59 (21+38) очков в 41 матче сезона NCAA. Клубами НХЛ он не задрафтован. 

Граф стал 3-м бомбардиром сезона, уступив Адаму Фантилли (Мичиган, 65 очков в 36 играх, 30+35) и Логану Кули (Миннесота, 60 очков в 39 играх, 22+38). Проспект «Аризоны» в финальном матче остался без очков. 

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