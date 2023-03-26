Дмитрий Федоров: «Хоккеисты проигрывают комикам, фитоняшкам – содержания ноль, тупые, но подают себя. Игрок выложит что-то, ему может прилететь: «Думай о хоккее!»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Трактор Автомобилист Торпедо Дмитрий Федоров КХЛ Динамо Хоккей

Дмитрий Федоров высказался о том, что хоккей должен стать частью молодежной культуры.

Руководитель каналов «КХЛ ТВ» и комментатор считает, что хоккеисты для увеличения своей популярности должны проявлять меньше скромности в медийной сфере.

«Хоккей – это игра брутальных, но очень скромных мужчин. Если кто-то из хоккеистов выкладывает что-то из повседневной жизни, ему может прилететь: «Думай о хоккее!».

Поэтому хоккеисты и тренеры выглядят проигрышно на фоне стендап-комиков, блогеров, фитоняшек. Вот они абсолютно нескромные.

Зачастую содержания ноль, образования ноль, тупые, неинтересные, но они подают себя. Так, что у них есть миллионы подписчиков.

А в хоккее есть зрелище, содержание, интересные люди. Но все стараются быть скромными. Нужно что-то менять.

Те же бойцы UFC с трэштоком, бравадой привлекают внимание молодежи. Что-то оттуда обязательно надо позаимствовать», – сказал Федоров.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Спортсмены вообще не должны быть медийными людьми.их дело показывать результаты в спорте ,а не языком трепать.а иначе они превратятся в воспитанников губошлепа ,которые занимая ....дцатые места говорят смеясь в камеру ,что все нормально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Пусть всё остаётся, как есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий