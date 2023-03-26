Дмитрий Федоров: «Хоккеисты проигрывают комикам, фитоняшкам – содержания ноль, тупые, но подают себя. Игрок выложит что-то, ему может прилететь: «Думай о хоккее!»

Дмитрий Федоров высказался о том, что хоккей должен стать частью молодежной культуры.

Руководитель каналов «КХЛ ТВ» и комментатор считает, что хоккеисты для увеличения своей популярности должны проявлять меньше скромности в медийной сфере.

«Хоккей – это игра брутальных, но очень скромных мужчин. Если кто-то из хоккеистов выкладывает что-то из повседневной жизни, ему может прилететь: «Думай о хоккее!».

Поэтому хоккеисты и тренеры выглядят проигрышно на фоне стендап-комиков, блогеров, фитоняшек. Вот они абсолютно нескромные.

Зачастую содержания ноль, образования ноль, тупые, неинтересные, но они подают себя. Так, что у них есть миллионы подписчиков.

А в хоккее есть зрелище, содержание, интересные люди. Но все стараются быть скромными. Нужно что-то менять.

Те же бойцы UFC с трэштоком, бравадой привлекают внимание молодежи. Что-то оттуда обязательно надо позаимствовать», – сказал Федоров.