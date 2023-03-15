«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд
«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.
Об этом стало известно после сегодняшнего поражения «Шаркс» от «Коламбуса» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Калифорнийцы первыми в текущем сезоне официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 51 очко в 68 матчах и занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе.
Примечательно, что до текущей серии из 4 подряд невыходов в плей-офф «акулы» ранее ни разу не пропускали его более 2 раз подряд (клуб выступает в НХЛ с 1991 года).
Ответы на твои вопросы про Мэттьюза содержатся на кэпфрендли (там срок контракта указан, а кроме того, там легко увидеть, влезут ли у Торонто под кепку 15-16 миллионов, которые прогнозируют Остону) и в Википедии, где в разделе "Вне льда" можно биографию Остона почитать и узнать, где он вырос)
Разговоры Мэттьюз + Аризона, поверь мне, не единичные случаи, и на The Athletic, и в твиттере многие люди рассуждают о такой перспективе, и, в принципе, разговоры не лишены смысла, а чашку в Торонто взять ничем не легче, чем в Аризоне)
И Карлссон передачами кормить будет (если его не обменяют, конечно)