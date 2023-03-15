«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд

Теги Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

Об этом стало известно после сегодняшнего поражения «Шаркс» от «Коламбуса» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Калифорнийцы первыми в текущем сезоне официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. 

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 51 очко в 68 матчах и занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе. 

Примечательно, что до текущей серии из 4 подряд невыходов в плей-офф «акулы» ранее ни разу не пропускали его более 2 раз подряд (клуб выступает в НХЛ с 1991 года). 

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ответ Николай Васильков
Это что такое в твоём идеальном мире должно произойти, чтобы Мэттьюс оказался в Аризоне, так ещё и через год?)
В моём идеальном мире Вегас не проиграл в финале кубка Стэнли 2017, остальное - так, разные степени пожеланий)
Ответы на твои вопросы про Мэттьюза содержатся на кэпфрендли (там срок контракта указан, а кроме того, там легко увидеть, влезут ли у Торонто под кепку 15-16 миллионов, которые прогнозируют Остону) и в Википедии, где в разделе "Вне льда" можно биографию Остона почитать и узнать, где он вырос)
Разговоры Мэттьюз + Аризона, поверь мне, не единичные случаи, и на The Athletic, и в твиттере многие люди рассуждают о такой перспективе, и, в принципе, разговоры не лишены смысла, а чашку в Торонто взять ничем не легче, чем в Аризоне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homyakus
Ответ Дима Миронов
первый год играют, наверное и следующей доверят, при Куине кнч Панарин был топом лиги
Панарин топ лиги и без него. Тренер он никчемный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ответ Дима Миронов
Я так понял, сейчас задача Аризоны танковать ,пока не построят нормальный стадион,не удивлюсь если выберут Мичкова)
Скорее всего. Они в ближайшие три года кучу своих высоких пиков реализуют, молодёжь подойдёт, арена достроится, ещё и Мот приедет - как раз всё идеально. Но для этого надо, чтобы Аризона выбирала в топ-4, ниже Матвей не упадёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Homyakus
Так они и не выйдут при Куине
первый год играют, наверное и следующей доверят, при Куине кнч Панарин был топом лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
владимир бредихин
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
скоро этот список пополнится не только шаркс , к сожалению...!!!
до стольного града ещё не скоро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Васильков
Ответ Юрий Безуглый
А я очень надеюсь, что он окажется в Аризоне. В идеале ещё - чтобы через год Мэттьюз туда пришёл. Если уж даже эти двое не смогут сделать Аризону нормальной командой, а не сливным бачком плохих контрактов, то её вообще уже ничто не спасёт
Это что такое в твоём идеальном мире должно произойти, чтобы Мэттьюс оказался в Аризоне, так ещё и через год?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homyakus
Так они и не выйдут при Куине
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Кныжов чуть не запорол килькам задачу на сезон ха ха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Юрий Безуглый
А я очень надеюсь, что он окажется в Аризоне. В идеале ещё - чтобы через год Мэттьюз туда пришёл. Если уж даже эти двое не смогут сделать Аризону нормальной командой, а не сливным бачком плохих контрактов, то её вообще уже ничто не спасёт
Я так понял, сейчас задача Аризоны танковать ,пока не построят нормальный стадион,не удивлюсь если выберут Мичкова)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ответ Дима Миронов
почему то хочется, чтобы они выиграли гонку за Бедарда
А я очень надеюсь, что он окажется в Аризоне. В идеале ещё - чтобы через год Мэттьюз туда пришёл. Если уж даже эти двое не смогут сделать Аризону нормальной командой, а не сливным бачком плохих контрактов, то её вообще уже ничто не спасёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ответ Zomourning33
По-моему, сомнительный коллектив для его будущего. Тот же Чикаго без контрактов Кейна и Тэвза выглядит симпатичнее в перспективе, чем Сан-Хосе. Самый лучший для него расклад, я думаю, попасть в Монреаль.
Зато Калифорния)))
И Карлссон передачами кормить будет (если его не обменяют, конечно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zomourning33
Ответ Дима Миронов
почему то хочется, чтобы они выиграли гонку за Бедарда
По-моему, сомнительный коллектив для его будущего. Тот же Чикаго без контрактов Кейна и Тэвза выглядит симпатичнее в перспективе, чем Сан-Хосе. Самый лучший для него расклад, я думаю, попасть в Монреаль.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Опередить в этом деле Чикаго и Анахайм это надо хорошо постаратся ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
У Коламбуса две игры в запасе, битва за последнее место в Лиге в самом разгаре)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
почему то хочется, чтобы они выиграли гонку за Бедарда
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex9999995
В КХЛ наверное взяли бы кубок!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipsone
Что сказать, Сан Хосе уже 2 года пытается трансформироваться, процесс затянулся, драфты пока не работают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Куликов
былое у них свое золотое время. тогда еще Набоков в воротах стоял.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
столичный ж.и.т.е.л.ь.
скоро этот список пополнится не только шаркс , к сожалению...!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий