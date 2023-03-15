«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

« » не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

Об этом стало известно после сегодняшнего поражения «Шаркс» от «Коламбуса» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате .

Калифорнийцы первыми в текущем сезоне официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Команда под руководством набрала 51 очко в 68 матчах и занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

Примечательно, что до текущей серии из 4 подряд невыходов в плей-офф «акулы» ранее ни разу не пропускали его более 2 раз подряд (клуб выступает в НХЛ с 1991 года).