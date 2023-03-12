Чинахов набрал 1+1 и забил буллит в серии с «Гранд Рэпидс». У него 6 очков в 4 играх в АХЛ

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Егор Чинахов набрал 1+1 в матче с «Гранд Рэпидс», забил буллит в серии и стал 2-й звездой.

Форвард «Коламбуса», отправленный в АХЛ после восстановления от травмы голеностопа, помог «Кливленду» обыграть фарм-клуб «Детройта» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата. 

В 4 играх за «Монстерс» у 22-летнего россиянина стало 6 (3+3) баллов. В 30 матчах за «Блю Джекетс» в текущем сезоне у него 13 (4+9) очков. 

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