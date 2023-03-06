Баттон сравнил «Бостон» и чемпионский «Детройт» 2002 года: «Не вижу того, кто близок к «Брюинс». Это похоже на мультфильм с Койотом и Дорожным Бегуном-кукушкой»
Крэйг Баттон объяснил, почему «Бостон» стоит считать лучшей командой сезона НХЛ.
«Брюинс» занимают первое место в таблице Атлантического дивизиона, имея в своем активе 103 очка в 62 матчах чемпионата.
«Давайте оглянемся назад и посмотрим, что сделал «Детройт» в сезоне-2001/02, когда команда была настолько далеко впереди всех остальных, а затем выиграла Кубок Стэнли. Вот именно это я вижу сейчас в «Бостоне».
В «Бостоне» интересно то, что они являются лучшей командой на протяжении всего сезона, а все остальные команды Восточной конференции пытаются их догнать.
Это похоже на мультфильм с Койотом и Дорожным Бегуном, когда Койот пытался догнать Дорожного Бегуна.
И все команды на Востоке думали, что догоняют Дорожного Бегуна, а «Бостон» сказал: «Я так не думаю». На данный момент я не вижу никого, кто был бы близок к «Брюинс», – сказал эксперт TSN.
Coyote и The Road Runner – два персонажа серии короткометражных мультсериалов Looney Tunes и Merrie Melodies. Сюжет каждого эпизода построен на том, что хитрый койот пытается поймать своего противника в лице кукушки-подорожника.
«Ред Уингс» выиграли Кубок Стэнли в 2002 году, одержав 68 побед в регулярном чемпионате и набрав 116 очков.
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