Баттон сравнил «Бостон» и чемпионский «Детройт» 2002 года: «Не вижу того, кто близок к «Брюинс». Это похоже на мультфильм с Койотом и Дорожным Бегуном-кукушкой»

Теги Бостон Детройт НХЛ Крэйг Баттон Хоккей

Крэйг Баттон объяснил, почему «Бостон» стоит считать лучшей командой сезона НХЛ.

«Брюинс» занимают первое место в таблице Атлантического дивизиона, имея в своем активе 103 очка в 62 матчах чемпионата.

«Давайте оглянемся назад и посмотрим, что сделал «Детройт» в сезоне-2001/02, когда команда была настолько далеко впереди всех остальных, а затем выиграла Кубок Стэнли. Вот именно это я вижу сейчас в «Бостоне». 

В «Бостоне» интересно то, что они являются лучшей командой на протяжении всего сезона, а все остальные команды Восточной конференции пытаются их догнать.

Это похоже на мультфильм с Койотом и Дорожным Бегуном, когда Койот пытался догнать Дорожного Бегуна.

И все команды на Востоке думали, что догоняют Дорожного Бегуна, а «Бостон» сказал: «Я так не думаю». На данный момент я не вижу никого, кто был бы близок к «Брюинс», – сказал эксперт TSN.

Coyote и The Road Runner – два персонажа серии короткометражных мультсериалов Looney Tunes и Merrie Melodies. Сюжет каждого эпизода построен на том, что ​​хитрый койот пытается поймать своего противника в лице кукушки-подорожника.

«Ред Уингс» выиграли Кубок Стэнли в 2002 году, одержав 68 побед в регулярном чемпионате и набрав 116 очков.

10 комментариев

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MacAr4i
Как можно одержать 68 побед и набрать всего 116 очков, я что-то не догоняю? За победы вроде бы всегда же 2 очка давали, хоть в ОТ, хоть когда.
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Пинающий Достоинства
Ответ Michael 1994
На каждый такой бостон можно найти "жакетов" , которые попались на дороге тампе 2018 и итог мы помним
Ну Бостон поопытнее, сливать 0:4 не должен
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37old
Если Холл и Фолинью будут в порядке перед ПО, то Бостон - команда без слабых мест и давление будет создавать каждое звено с любым соперником.
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Том
Почему то есть уверенность, что это максимум второй раунд
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Dmitriy Pugach
Как болельщик Бостона скажу, что считаю Каролину главным фаворитом на востоке. Бостон должен без проблем проходить первый раунд, а дальше уже большой вопрос.
+1
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Michael 1994
Ответ FaithDevotion
Всё же Тампе-2019) А так, правда
года попутал
+2
0
+2
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FaithDevotion
Ответ Michael 1994
На каждый такой бостон можно найти "жакетов" , которые попались на дороге тампе 2018 и итог мы помним
Всё же Тампе-2019) А так, правда
+3
-1
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Cube Litening C:68X
Не знаем мы никаких койотов и бегунов..Ну погоди знаем, Чебурашку и Гену,кота Леопольда в конце концов..😁
+1
-3
-2
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al77
Тампа в свое время была очень близка и все видели результат. потом они сделали работу над ошибками и уже получился результат - но кубок вручается победителю в финале, а не по результатам регулярки.
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-3
-3
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Michael 1994
На каждый такой бостон можно найти "жакетов" , которые попались на дороге тампе 2018 и итог мы помним
+3
-1
+2
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