Овечкин посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»

сходил на баскетбол в Лос-Анджелесе.

Капитан « » присутствовал на матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорс» (113:105).

Компанию Овечкину составили партнеры по команде и .

«Кэпиталс» прибыли в Лос-Анджелес, где в ночь с понедельника на вторник по московскому времени проведут матч регулярного чемпионата против «Кингс».