Овечкин посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»
Александр Овечкин сходил на баскетбол в Лос-Анджелесе.
Капитан «Вашингтона» присутствовал на матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорс» (113:105).
Компанию Овечкину составили партнеры по команде Александр Алексеев и Алексей Протас.
«Кэпиталс» прибыли в Лос-Анджелес, где в ночь с понедельника на вторник по московскому времени проведут матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс».
«ИЛЬЯ КОВЛЧАК»