Овечкин посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»

Теги Вашингтон Голден Стэйт Лейкерс Александр Овечкин НБА НХЛ Александр Алексеев Алексей Протас Хоккей

Александр Овечкин сходил на баскетбол в Лос-Анджелесе.

Капитан «Вашингтона» присутствовал на матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорс» (113:105).

Компанию Овечкину составили партнеры по команде Александр Алексеев и Алексей Протас.

«Кэпиталс» прибыли в Лос-Анджелес, где в ночь с понедельника на вторник по московскому времени проведут матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс».

15 комментариев

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Maturmalai
Вот глор. Лучше бы на Визардз сходил.
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Егор Никитин
Ответ Mr.BadGuy
Чем им имя Александ не угодило ? И вообще насколько я помню когда он априехал в НХЛ его первым делом Александр Великий прозвали.
тоже самое как и Ковальчук в прошлом
«ИЛЬЯ КОВЛЧАК»
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Kolch
Ответ antistar-Z
Что на этой игре ел Овечкин?
Бесплатные тако естественно, ЛАЛ победили и у ГСВ <111 очков, всем тако и Овечкину тоже!
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jqzn88xn6n
Skoal)
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DiffusedLight
Ответ antistar-Z
Что на этой игре ел Овечкин?
А где он был? С СВО вернулся?
+1
-3
-2
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DVS1
Ответ Light Yagami
Александр Зашкваркин.
Всем очень приятно, что представился, ну у тебя и фамилия, представляю как в школе тебя беднягу кличут... По делу есть что сказать?
+2
-1
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Макс Юрьев
Ответ Light Yagami
Александр Зашкваркин.
Саша мужчина а ты походу малолетний дебил
+1
-1
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Mr.BadGuy
Ответ Archer_Great
Его так уже сто лет называют за океаном
Чем им имя Александ не угодило ? И вообще насколько я помню когда он априехал в НХЛ его первым делом Александр Великий прозвали.
0
-5
-5
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Light Yagami
Александр Зашкваркин.
+5
-10
-5
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Azat LA
Так вот кто был талисманом Лейкерс. ))
+4
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BT
Ответ antistar-Z
Что на этой игре ел Овечкин?
На видео взял конфетку из коробочки.
+4
0
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Archer_Great
Ответ Mr.BadGuy
Почему в титрах написали Alex, букв пожалели?
Его так уже сто лет называют за океаном
+10
0
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Это Рамис
В джерси Джеймса?
+2
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Mr.BadGuy
Почему в титрах написали Alex, букв пожалели?
0
-5
-5
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antistar-Z
Что на этой игре ел Овечкин?
+6
-1
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