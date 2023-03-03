«Миннесота» обменяла Гринуэя в «Баффало», получив выборы во 2-м и 5-м раундах драфта

Теги переходы Баффало Миннесота НХЛ Джордан Гринуэй Хоккей

Джордан Гринуэй стал хоккеистом «Баффало».

«Миннесота» обменяла 26-летнего нападающего в «Сэйбрс» и получила взамен два драфт пика: выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024.

Гринуэй набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 3» в 45 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 13:17.

Договор хоккеиста с зарплатой 3 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В общей сложности в лиге Гринуэй забил 38 голов и сделал 81 передачу в 317 играх.

7 комментариев

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Белый офицер
Второй раунд за этого?! Мда что то ГМ Буффало чудит. Цвет кожи наверное повышает цену.
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*MVP*
второй пик в сделке лишний)
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Einfach Safari
в этом сезоне играет отвратительно, но может ожить в Баффало, которым не хватает мускулов
+1
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Stanislav Orlov
на 3 млн не играет, причём травмат, Миннесота вин.
+1
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Антон Якимцев
И что теперь, он Blueway будет?
+2
0
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Сергей Орлов
Зачем он Баффало - решительно непонятно.
+5
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+4
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j-rich
Очень много отдали за этот еле катящийся брусок. Гртнуэй никакой в этом сезоне
+3
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