«Миннесота» обменяла Гринуэя в «Баффало», получив выборы во 2-м и 5-м раундах драфта

стал хоккеистом « ».

« » обменяла 26-летнего нападающего в «Сэйбрс» и получила взамен два драфт пика: выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024.

Гринуэй набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 3» в 45 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 13:17.

Договор хоккеиста с зарплатой 3 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В общей сложности в лиге Гринуэй забил 38 голов и сделал 81 передачу в 317 играх.