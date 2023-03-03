«Миннесота» обменяла Гринуэя в «Баффало», получив выборы во 2-м и 5-м раундах драфта
Джордан Гринуэй стал хоккеистом «Баффало».
«Миннесота» обменяла 26-летнего нападающего в «Сэйбрс» и получила взамен два драфт пика: выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024.
Гринуэй набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 3» в 45 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 13:17.
Договор хоккеиста с зарплатой 3 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
В общей сложности в лиге Гринуэй забил 38 голов и сделал 81 передачу в 317 играх.
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