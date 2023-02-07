«Ак Барс» опубликовал картинку «Мы в плове» о выходе в плей-офф: «Плову в казане быть!»
«Ак Барс» отреагировал на выход в плей-офф КХЛ.
Казанская команда победила «Нефтехимик» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ, после чего стало известно о выходе «Ак Барс» в розыгрыш Кубка Гагарина в этом сезоне.
В социальных сетях казанцы опубликовали коллаж казана с пловом и словами «Мы в плове» – как хоккейные болельщики сокращенно называют плей-офф.
«Плову в казане быть!», – говорится в описании к фотографии.
«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 79 баллов в 61 матче.
Фото: телеграм-канал «Ак Барса»
Команда Ларионова конечно в идеале напрямую и автоматически должна сразу же после РЧ выходить в финал ПО по всем показателям зрительских симпатий. Лига вновь и вновь недорабатывает