«Ак Барс» опубликовал картинку «Мы в плове» о выходе в плей-офф: «Плову в казане быть!»

«Ак Барс» отреагировал на выход в плей-офф .

Казанская команда победила «Нефтехимик» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ, после чего стало известно о выходе « » в розыгрыш Кубка Гагарина в этом сезоне.

В социальных сетях казанцы опубликовали коллаж казана с пловом и словами «Мы в плове» – как хоккейные болельщики сокращенно называют плей-офф.

«Плову в казане быть!», – говорится в описании к фотографии.

« » занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 79 баллов в 61 матче.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»