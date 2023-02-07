«Ак Барс» опубликовал картинку «Мы в плове» о выходе в плей-офф: «Плову в казане быть!»

Теги Ак Барс фото КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» отреагировал на выход в плей-офф КХЛ.

Казанская команда победила «Нефтехимик» (4:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ, после чего стало известно о выходе «Ак Барс» в розыгрыш Кубка Гагарина в этом сезоне.

В социальных сетях казанцы опубликовали коллаж казана с пловом и словами «Мы в плове» – как хоккейные болельщики сокращенно называют плей-офф.

«Плову в казане быть!», – говорится в описании к фотографии.

«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 79 баллов в 61 матче.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

4 комментария

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daniya
Ответ srs
У Торпедо конечно значительно вкуснее, быстрее, дешевле. Команда Ларионова конечно в идеале напрямую и автоматически должна сразу же после РЧ выходить в финал ПО по всем показателям зрительских симпатий. Лига вновь и вновь недорабатывает
Когда Торпедо что-то выиграет, тогда поговорим о твоём уме. Может ты не безнадёжен…
+1
-1
0
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Booligan
Ответ srs
У Торпедо конечно значительно вкуснее, быстрее, дешевле. Команда Ларионова конечно в идеале напрямую и автоматически должна сразу же после РЧ выходить в финал ПО по всем показателям зрительских симпатий. Лига вновь и вновь недорабатывает
да, но там в скороварке, а тут Казан...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
У Торпедо конечно значительно вкуснее, быстрее, дешевле.
Команда Ларионова конечно в идеале напрямую и автоматически должна сразу же после РЧ выходить в финал ПО по всем показателям зрительских симпатий. Лига вновь и вновь недорабатывает
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Казань АК БАРС
Молодцы Ак барс! Удачи в ПО!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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