Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре сезона. Он 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший это дважды

Теги рейтинги Чикаго Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Марсель Дионн Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре в сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3). На его счету 92 (41+51) очка в 50 играх. 

Канадец лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя – партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля (76 очков в 48 играх, 29+47). Третьим идет Никита Кучеров из «Тампы» (72 в 48, 19+53). 

Макдэвид во второй раз в карьере набрал 90+ очков в 50 матчах. В сезоне-2020/21 на этом рубеже у него был 91 (31+60) балл. 

Форвард стал пятым игроком в истории НХЛ, кому минимум дважды удалось набрать 90 очков в 50 играх своей команды в сезоне (или ранее). Также преуспели Уэйн Гретцки (10 раз), Марио Лемье (5), Фил Эспозито (3) и Марсель Дионн (2). 

21 комментарий

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Art Ebosh
Ответ владимир бредихин
Если почаще будет играть против ,Чикаго ,Коламбуса, Анахайма,Монреаля 200выбьет
Экая у Вас, «лошадиная» фамилия.
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Супер Вася П.
Ответ мистик
Нет слов одно восхищение,а передачка Драйзатлю просто блеск!
Почему Вася Подколзин так не может,ведь Ротенберг одно время сранивал их?
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Владислав Никонов
Передал в очередной раз привет землянам из другой галактики.
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TBFTT
Ответ DiZ0893
Эх снова некому не покорилось 50 шайб за 50 игр...
В современном хоккее это не возможно сделать. Тот кому будет под силу сделать такое в современном хоккее скорее всего перепишет почти все рекорды по итогу карьеры.
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aleksmaloy48
Такими темпами может и по шайбам соревноваться с Грецки
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TBFTT
Ответ Павел Зарубин
Молодец Макдэвид верной дорогой идет. До рекорда франшизы по очкам (понятно кому принадлежит) нужно набрать 880 очков. Реально ли это? Ответить сложно учитывая, что центры после 30 лет сдают и никто не знает, что будет с Макдэвидом. До 2 места - Яри Курри (у Марка Мессье чуть поменьше) нужно набрать 254 очка. А вот это уже реальная цифра и через пару сезонов мы увидем, как Конор впишет свое имя в историю франшизы, оставив позади таких великих игроков.
Если 10 лет на таком уровне проиграет, то реально.
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владимир бредихин
Ответ Павел Зарубин
Молодец Макдэвид верной дорогой идет. До рекорда франшизы по очкам (понятно кому принадлежит) нужно набрать 880 очков. Реально ли это? Ответить сложно учитывая, что центры после 30 лет сдают и никто не знает, что будет с Макдэвидом. До 2 места - Яри Курри (у Марка Мессье чуть поменьше) нужно набрать 254 очка. А вот это уже реальная цифра и через пару сезонов мы увидем, как Конор впишет свое имя в историю франшизы, оставив позади таких великих игроков.
Если почаще будет играть против ,Чикаго ,Коламбуса, Анахайма,Монреаля 200выбьет
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Splin
Уэйн, каа обычно, с космическим отрывом😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️
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-1
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artem klishin
великолепный игрок, нет слов просто
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-1
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Чтозахочу Тоинебуду
Пошел отсчет до сотни.пахаг с бубом уже выведены на МКС на самопроизводиммом топливе.Еще 32 игры и прощай Млечный Путь:))
+7
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+4
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ARoman91
А Коннор то хорош оказывается
+1
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DiZ0893
Эх снова некому не покорилось 50 шайб за 50 игр...
+5
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+5
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Александр Балабанов
Ответ Andy Brandy
В сезоне 20/21 на этой отметке у него тоже был 91 балл. Сейчас у него 92. Спортс продолжает радовать, на этот раз у них 91=92🤦🏻
Спасибо, что подмечаете ;)
+4
0
+4
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Михаил1970
Идет на 150 очей и 67 голов за сезон. Может и не добьется такой статистики. А вдруг наоборот, еще прибавит?
+1
-2
-1
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Ave Maria. Deus Vult
Топище, конечно. Однозначно лучший из своего поколения
+10
-2
+8
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Andy Brandy
В сезоне 20/21 на этой отметке у него тоже был 91 балл. Сейчас у него 92. Спортс продолжает радовать, на этот раз у них 91=92🤦🏻
+20
-1
+19
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Силён чертяка!
+4
0
+4
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Павел Зарубин
Молодец Макдэвид верной дорогой идет. До рекорда франшизы по очкам (понятно кому принадлежит) нужно набрать 880 очков. Реально ли это? Ответить сложно учитывая, что центры после 30 лет сдают и никто не знает, что будет с Макдэвидом.
До 2 места - Яри Курри (у Марка Мессье чуть поменьше) нужно набрать 254 очка. А вот это уже реальная цифра и через пару сезонов мы увидем, как Конор впишет свое имя в историю франшизы, оставив позади таких великих игроков.
+3
-4
-1
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мистик
Нет слов одно восхищение,а передачка Драйзатлю просто блеск!
+27
-1
+26
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Макс
Надо признать, машина по добыванию очков.
Плюс зрелищно играет. Интересно будет посмотреть на него скорость и соответственно стату со временем
+11
0
+11
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Ilya Mukhachev
Ничего кроме уважения подобный уровень достижений не вызывает. Удачи в делах.
+36
-2
+34
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