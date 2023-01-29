Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре сезона. Он 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший это дважды
Коннор Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3). На его счету 92 (41+51) очка в 50 играх.
Канадец лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя – партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля (76 очков в 48 играх, 29+47). Третьим идет Никита Кучеров из «Тампы» (72 в 48, 19+53).
Макдэвид во второй раз в карьере набрал 90+ очков в 50 матчах. В сезоне-2020/21 на этом рубеже у него был 91 (31+60) балл.
Форвард стал пятым игроком в истории НХЛ, кому минимум дважды удалось набрать 90 очков в 50 играх своей команды в сезоне (или ранее). Также преуспели Уэйн Гретцки (10 раз), Марио Лемье (5), Фил Эспозито (3) и Марсель Дионн (2).
До 2 места - Яри Курри (у Марка Мессье чуть поменьше) нужно набрать 254 очка. А вот это уже реальная цифра и через пару сезонов мы увидем, как Конор впишет свое имя в историю франшизы, оставив позади таких великих игроков.
Плюс зрелищно играет. Интересно будет посмотреть на него скорость и соответственно стату со временем