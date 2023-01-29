Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре сезона. Он 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший это дважды

набрал 90-е очко в 50-й игре в сезоне НХЛ.

Капитан « » набрал 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата с « » (7:3). На его счету 92 (41+51) очка в 50 играх.

Канадец лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя – партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля (76 очков в 48 играх, 29+47). Третьим идет Никита Кучеров из «Тампы» (72 в 48, 19+53).

Макдэвид во второй раз в карьере набрал 90+ очков в 50 матчах. В сезоне-2020/21 на этом рубеже у него был 91 (31+60) балл.

Форвард стал пятым игроком в истории , кому минимум дважды удалось набрать 90 очков в 50 играх своей команды в сезоне (или ранее). Также преуспели Уэйн Гретцки (10 раз), (5), Фил Эспозито (3) и Марсель Дионн (2).