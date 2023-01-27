«Рейнджерс» продлили защитника Харпура на 2 года с кэпхитом 787,5 тысячи долларов. Контракт односторонний

« » продлили защитника Бена Харпура на 2 года с кэпхитом 787,5 тысячи долларов.

По данным CapFriendly, новое соглашение с 28-летним канадцем является односторонним. В первом сезоне зарплата составит 775 тысяч долларов, во втором – 800 тысяч.

В текущем сезоне он провел 18 матчей в регулярном чемпионате , набрав 3 (1+2) очка при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:23.

В 17 матчах за « » у него 5 (3+2) баллов при 24 минутах штрафа.