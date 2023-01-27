«Рейнджерс» продлили защитника Харпура на 2 года с кэпхитом 787,5 тысячи долларов. Контракт односторонний

Теги Рейнджерс НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Бен Харпур Хоккей

«Рейнджерс» продлили защитника Бена Харпура на 2 года с кэпхитом 787,5 тысячи долларов.

По данным CapFriendly, новое соглашение с 28-летним канадцем является односторонним. В первом сезоне зарплата составит 775 тысяч долларов, во втором – 800 тысяч. 

В текущем сезоне он провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 3 (1+2) очка при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:23. 

В 17 матчах АХЛ за «Хартфорд» у него 5 (3+2) баллов при 24 минутах штрафа. 

4 комментария

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Unnamed80
Ответ alex1382
лучше пусть Харпур играет, чем Гаек
Гайка это вообще дикий фэйл
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alex1382
Ответ Unnamed80
вот смотрю матчи Рэйнджерс, а впечатлений от харпура ну вообще никаких, ни плохих, ни хороших. Только кэп хит радует
лучше пусть Харпур играет, чем Гаек
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Deathspell Omega
Ответ Unnamed80
вот смотрю матчи Рэйнджерс, а впечатлений от харпура ну вообще никаких, ни плохих, ни хороших. Только кэп хит радует
Так он не для впечатлений подписан, а для того, чтобы морды бить, если понадобится...
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Unnamed80
вот смотрю матчи Рэйнджерс, а впечатлений от харпура ну вообще никаких, ни плохих, ни хороших. Только кэп хит радует
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