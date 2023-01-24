«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10
«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10.
Сегодня клуб с Лонг-Айленда уступил «Торонто» (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Лэйна Ламберта идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 51 очком в 49 играх.
ПО числу шансов в большинстве они 24. Это может быть связано с тем, что шайба не у них, как и инициатива, следовательно в матчах против них редко фолят и редко удаляются, так еще и реализация большинства одна из худших в лиге.
В защите могут играть, атаки совсем не видно. Особенно в большинстве.