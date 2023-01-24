«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10.

« » проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда уступил « » (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 51 очком в 49 играх.