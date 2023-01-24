«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Лэйн Ламберт Хоккей

«Айлендерс» проиграли 5 матчей подряд и 9 – из последних 10.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда уступил «Торонто» (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Лэйна Ламберта идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 51 очком в 49 играх. 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ PavelPro
Какое-то проклятие на Островитянах. Состав более чем боевитый и мастеровитый, дуэт киперов мощный, защитники грамотные, особо без привозов играют, а результат слабый у команды.
Атака 24 в лиге. Защита - 10. По реализации большинства НЙА на 29 месте. По нейтрализации большинства - 5.
ПО числу шансов в большинстве они 24. Это может быть связано с тем, что шайба не у них, как и инициатива, следовательно в матчах против них редко фолят и редко удаляются, так еще и реализация большинства одна из худших в лиге.
В защите могут играть, атаки совсем не видно. Особенно в большинстве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Какой же тлен. Жаль наших киперов, особенно Сорокина. Так старается, из кожи вон лезет. Но вратарь - это максимум пол команды. А когда вторая половина не помогает, то и результата не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PavelPro
Какое-то проклятие на Островитянах. Состав более чем боевитый и мастеровитый, дуэт киперов мощный, защитники грамотные, особо без привозов играют, а результат слабый у команды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostya187
Ответ tunde adebimpe
Флорида и айлы сегодня по нулям очков, + для Вашика.
у Баффало сегодня 2 очка, - для Вашика.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tunde adebimpe
Флорида и айлы сегодня по нулям очков, + для Вашика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
Одна ворона накаркала со своими схемами, она как черная метка, как заткнется, так всё наладится у Айлз(но уже не в этом году)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MacAr4i
Просто все изучили пресловутые схемы Ламберта и команда опускается на своё законное место - дно дивизиона ))
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий