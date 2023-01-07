Морозов о создании КХЛ: «Это было вау – ожидали, что будет прорыв. Так и случилось! Должна была быть другая лига с привлеченными клубами из Европы и Азии»

рассказал о том, как, будучи хоккеистом, воспринял создание КХЛ.

– Давайте перенесемся в 2008 год. Сборная России выиграла чемпионат мира, через несколько месяцев запускалась КХЛ. Было ощущение, что что-то важное происходит в нашем хоккее здесь и сейчас

– О создании КХЛ тогда говорили много. После чемпионата мира мы жили с тем, что в новом сезоне нас будет ждать что-то сверхъественное.

Это должна была быть совсем другая лига, с новым уровнем игроков, команд, с привлеченными клубами из Европы и Азии.

Это было вау – мы ожидали, что это будет прорыв. Так и случилось! Приехали многие звездные игроки, многое было сделано.

– Что сразу бросилось в глаза, в чем были главные отличия КХЛ от предшествующей ей Суперлиги?

– Стало больше команд, появились зарубежные команды. Мы даже один матч против рижского «Динамо» сыграли в Финляндии – думаю, это входило в стратегию, чтобы о КХЛ узнавали во всем мире. Это было новшеством.

Вообще был большой ажиотаж в первом сезоне – всем хотелось стать чемпионами новой лиги. Перед плей-офф это особенно чувствовалось. Были, конечно, и новшества в регламенте.

Финальная серия теперь игралась до четырех побед – до этого, когда « » выигрывал чемпионат России, в финале мы победили «Авангард» 3-0. Появился драфт отказов, драфт молодых игроков, на котором первым выбрали Михаил Пашнина.

– А что можно назвать вашим главным личным впечатлением от первого сезона КХЛ кроме выигранного Кубка Гагарина?

– Приезд Ягра – большой звезды. Да и другие новые игроки появились в России классные. Тот же Кевин Дэллман в «Барысе», который всю последующую карьеру провел в КХЛ, это была находка для лиги.

И, конечно, запомнился Матч Звезд на Красной площади! Раньше о таком никто и не думал – а тут в первый же сезон такое шоу, это тоже подтвердило уровень лиги, – сказал президент и бывший нападающий «Ак Барса».