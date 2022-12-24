«Детройт» выложил коллаж с Овечкиным и Хоу: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»

Теги Вашингтон Детройт Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Хоккей

«Детройт» поздравил Александра Овечкина со званием 2-го снайпера в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Хоу выступал за «Детройт» с 1946 по 1971 годы и забросил в составе команды 786 шайб. Овечкин недавно превзошел его рекорд лиги по голам за один клуб. 

Клуб выложил коллаж с Овечкиным и Хоу в соцсети и подписал его: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»

Коллаж: твиттер «Детройта». 

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

2 комментария

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цэсемьэр
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наверняка заготовили ещё на гостевую игру Вашингтона, но не сложилось
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Серега Горбач
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Вот это красиво. Уважение к сопернику и рекордам....
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