«Детройт» выложил коллаж с Овечкиным и Хоу: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»
«Детройт» поздравил Александра Овечкина со званием 2-го снайпера в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.
Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Хоу выступал за «Детройт» с 1946 по 1971 годы и забросил в составе команды 786 шайб. Овечкин недавно превзошел его рекорд лиги по голам за один клуб.
Клуб выложил коллаж с Овечкиным и Хоу в соцсети и подписал его: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»
Коллаж: твиттер «Детройта».
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
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