«Детройт» выложил коллаж с Овечкиным и Хоу: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»

«Детройт» поздравил со званием 2-го снайпера в истории .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Хоу выступал за « » с 1946 по 1971 годы и забросил в составе команды 786 шайб. Овечкин недавно превзошел его рекорд лиги по голам за один клуб.

Клуб выложил коллаж с Овечкиным и Хоу в соцсети и подписал его: «802! Невероятно! Поздравляем, Ови!»

Коллаж: твиттер «Детройта».

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!