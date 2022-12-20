Крэйга Смита не забрали с драфта отказов «Бостона». Клуб может отправить его в АХЛ до праздников

не забрали с драфта отказов «Бостона», клуб может отправить его в АХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 33-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка в 18 играх. Сегодня он вышел на лед в матче против «Флориды» (7:3).

Контракт Смита с кэпхитом 3,1 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.

Благодаря тому, что он прошел драфт отказов, у « » есть возможность отправить его в , чтобы немного разгрузить платежную ведомость.

Скорее всего, это произойдет до понедельника, пока не вступит в силу рождественская «заморозка» составов.

По данным CapFriendly, у клуба сейчас около 33,7 тысячи долларов свободного места под потолком.