Самсонов после 2:5 от «Вашингтона»: «Я сыграл плохо. Была пара неудачных отскоков»

остался недоволен своей игрой в матче с « ».

Вратарь « » впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб – от своей бывшей команды.

«Лифс» уступили «Кэпиталс» (2:5) в матче регулярного чемпионата . Самсонов отразил 23 броска из 28.

«Считаю, что я сыграл плохо. Да, была пара неудачных отскоков. Нам есть над чем работать. Что касается меня, то мне нужно играть лучше», – сказал вратарь после матча.