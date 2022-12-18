Самсонов после 2:5 от «Вашингтона»: «Я сыграл плохо. Была пара неудачных отскоков»
Илья Самсонов остался недоволен своей игрой в матче с «Вашингтоном».
Вратарь «Торонто» впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб – от своей бывшей команды.
«Лифс» уступили «Кэпиталс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Самсонов отразил 23 броска из 28.
«Считаю, что я сыграл плохо. Да, была пара неудачных отскоков. Нам есть над чем работать. Что касается меня, то мне нужно играть лучше», – сказал вратарь после матча.
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