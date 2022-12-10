Евгений Свечников против «Анахайма»: 1-е очко в 10 играх, 2 хита и «+2» за 13:00. У него 3+4 в 22 матчах
Евгений Свечников сделал передачу в матче с «Анахаймом», прервав серию из 9 игр без очков.
Форвард «Сан-Хосе» поучаствовал в шайбе Стива Лоренца, установившего окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:1).
В активе Свечникова стало 7 (3+4) очков в 22 матчах сезона.
Сегодня нападающий (13:00, 0:42 – в большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ и применил 2 силовых приема.
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