Евгений Свечников против «Анахайма»: 1-е очко в 10 играх, 2 хита и «+2» за 13:00. У него 3+4 в 22 матчах

сделал передачу в матче с , прервав серию из 9 игр без очков.

Форвард поучаствовал в шайбе Стива Лоренца, установившего окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (6:1).

В активе Свечникова стало 7 (3+4) очков в 22 матчах сезона.

Сегодня нападающий (13:00, 0:42 – в большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ и применил 2 силовых приема.