«Амур» подтвердил уход Йордана: «Михал принял решение присоединиться к семье. Его супруга не может прилететь в Хабаровск по состоянию здоровья»

подтвердил уход чешского защитника .

32-летний игрок проводил в хабаровском клубе 6-й сезон подряд.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Йордан сыграл 22 матча, в которых набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 6» и 8 минутах штрафа.

«Михал Йордан принял решение вернуться в Чехию по семейным обстоятельствам. По состоянию здоровья его супруга не может прилететь в Хабаровск вместе с детьми.

В этот непростой момент Михал принял решение присоединиться к семье. В ближайшее время контракт будет расторгнут по инициативе игрока. Мы сожалеем о сложившейся ситуации, Михал – один из ключевых игроков команды и его потерю в нынешних условиях компенсировать практически невозможно.

Но мы верим в наших ребят и продолжим сражаться за выход в плей-офф», – написал генеральный директор хабаровского клуба Роман Крамарь в своем телеграм-канале.