Зарипов об «Ак Барсе»: «Команда на грани болота. После стольких неудач психологический момент сильно срабатывает»

сказал, что находится на грани болота.

Клуб обыграл «Салават Юлаев» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ. До игры с уфимцами команда Олега Знарка проиграла 11 матчей из 14.

– В третьем периоде «Ак Барс» полностью преобразился и смял «Салават». О чем говорили во втором перерыве?

– Ничего удивительного в раздевалке не происходило. Все то же самое. Все понимают ситуацию, что команда на грани болота. Просто вышли и старались реабилитироваться перед болельщиками, показать себя с лучшей стороны, вытащить из себя все.

Прекрасно понимаем, что сразу все не пойдет, но вот так – через труд, через работу, удачно забили, а дальше вы все видели.

Но я бы не стал выделять результат этой игры. У нас еще очень много брака, масса моментов, над которыми надо работать. Нужно повышать результативность, этим мы и занимаемся в тренировочном процессе.

– У «Ак Барса» много мастеров в команде, но реализация не лучшая. С чем это связано? Не хватает удачи или уверенности?

– После стольких неудачных игр психологический момент сильно срабатывает. Но я верю в ребят, уверен, что те, кто были лучшими, они и останутся лучшими, – сказал капитан казанского клуба.