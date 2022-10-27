Отравившиеся в Екатеринбурге игроки молодежки «Нефтехимика» идут на поправку. Проходит разбирательство с участием Роспотребнадзора

Хоккеисты «Реактора» идут на поправку после отравления в Екатеринбурге.

Ранее были перенесены две игры молодежной команды Нефтехимика против .

«По поводу отравления игроков МХК «Реактор» в Екатеринбурге во время поездки команды на календарные матчи сообщаем, что идет разбирательство всех обстоятельств случившегося с участием Роспотребнадзора, медицинских служб и «Нефтехимика».

Для этого проводятся все необходимые мероприятия. В настоящее время игроки идут на поправку.

Сегодня у них в Екатеринбурге запланирована легкая тренировка на льду, а 28 октября утром команда отправляется в Тюмень, где 29 и 31 октября сыграет с местным «Тюменским легионом», – сообщили в пресс-службе .