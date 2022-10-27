Отравившиеся в Екатеринбурге игроки молодежки «Нефтехимика» идут на поправку. Проходит разбирательство с участием Роспотребнадзора
Хоккеисты «Реактора» идут на поправку после отравления в Екатеринбурге.
Ранее были перенесены две игры молодежной команды Нефтехимика против «Авто».
«По поводу отравления игроков МХК «Реактор» в Екатеринбурге во время поездки команды на календарные матчи МХЛ сообщаем, что идет разбирательство всех обстоятельств случившегося с участием Роспотребнадзора, медицинских служб и «Нефтехимика».
Для этого проводятся все необходимые мероприятия. В настоящее время игроки «Реактора» идут на поправку.
Сегодня у них в Екатеринбурге запланирована легкая тренировка на льду, а 28 октября утром команда отправляется в Тюмень, где 29 и 31 октября сыграет с местным «Тюменским легионом», – сообщили в пресс-службе «Нефтехимика».
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