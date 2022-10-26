Флери вышел на 6-е место в истории среди вратарей по матчам в НХЛ (944). В игре с «Монреалем» он отразил 26 бросков из 27, включая буллит

вышел на 6-е место среди вратарей по матчам в (944).

37-летний канадец защищал ворота «Миннесоты» в игре регулярного чемпионата НХЛ с (3:1).

Этот матч стал для вратаря «Уайлд» 944-м в карьере. Он обошел Кертиса Джозефа (943) и вышел на единоличное 6-е место в карьере.

Больше игр провели лишь (1266), Роберто Луонго (1044), (1029), Терри Савчак (971) и Эд Белфор (963).

Сегодня Марк-Андре отразил 26 бросков из 27 и одержал 522-ю победу в карьере. Чтобы догнать идущего вторым в истории лиги по этому показателю Руа (551) Флери осталось выиграть еще 29 матчей. Рекордом владеет Бродер – 691 победа.

Добавим, что сегодня Флери отразил штрафной бросок от Майка Хоффмана. За карьеру он парировал 22 назначенных в ходе игр буллита из 28 – это второй результат в истории НХЛ. Больше только у Луонго (29 из 33 бросков).