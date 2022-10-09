Котканиеми о «Каролине»: «Мы хотим выиграть Кубок Стэнли, любой другой результат не устроит. Я должен доказать, что достоин места в топ-6»

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Йеспери Котканиеми рассчитывает провести удачный сезон в «Каролине». 

В прошлом сезоне финский нападающий, перешедший в «Харрикейнс» в результате оффер-шита, набрал 29 (12+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 

У него действовал годичный контракт на 6,1 миллиона долларов. Позже он подписал с клубом соглашение на 8 лет с кэпхитом 4,82 млн долларов. 

«Мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Вот к чему мы стремимся. Любой другой результат не устроит. 

Я всегда хотел играть вместе с лучшими парнями. Теперь [после ухода Винсента Трочека] у меня появляется хороший шанс. Я должен доказать, что достоин места в топ-6. 

Сейчас я чувствую себя намного комфортнее, если сравнивать с прошлым годом. Тогда был какой-то беспорядок. Переход из «Монреаля» произошел очень быстро, и сезон почти сразу начался.

В этом году у меня было больше времени, чтобы потренироваться и собрать мысли воедино. Я приехал в лагерь хорошо отдохнувшим и готовым к работе», – сказал Котканиеми. 

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