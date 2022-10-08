Гертл о шайбе в матче НХЛ в родной Праге: «Небольшое безумие, это просто невероятно. Горжусь тем, что я чех»

поделился ощущениями от гола в матче в Праге.

Форвард стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с (1:4).

Прага – это его родной город. В период с 2011 по 2013 годы он выступал за местную «Славию».

«Небольшое безумие. Это был особенный момент – забить гол перед глазами всей моей семьи и множества друзей. Было бы немного лучше, если бы мы выиграли. Но я все равно был очень рад.

Когда фанаты скандировали мою фамилию, это был классный момент. Я отлично помню, как это было, когда я забивал за «Славию». Мне это всегда очень нравилось.

Я горжусь тем, что я чех. Мои родители были здесь, вся семья собралась. Это было просто невероятно», – сказал Гертл.