19-летний защитник системы «Торпедо» Комаров дисквалифицирован на 8 месяцев за нарушение антидопинговых правил

ИИХФ дисквалифицировала Дмитрия Комарова за нарушение антидопинговых правил.

19-летний защитник фарм-клуба отстранен на 8 месяцев, начиная с 23 марта 2022 года.

Защитник «Чайки» сдал положительный допинг-тест после матча Olimpbet чемпионата против «Сибирских Снайперов» 30 ноября 2021 года.

«Лаборатория выявила наличие туаминогептана, вещества, внесенного в Запрещенный список ВАДА 2021 года. Субстанция относится к классу S6 «Стимуляторы»

23 марта 2022 года игрок представил свое первое объяснение и добровольно принял временное отстранение. 13 мая 2022 года игрок предоставил разрешение на терапевтическое использование с обратной силой, которое было отклонено.

Основываясь на пояснениях игрока, ИИХФ решила, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, и сочла установленным факт, что запрещенная субстанция была исключена перед соревнованиями.

В Запрещенном списке ВАДА на 2022 год это вещество указано как стимулятор класса S6b и, следовательно, запрещено только во время соревнований.

Таким образом, учитывая, что вина игрока заключалась лишь в том, что он приступил к участию в к соревнованиях до того, как вещество было выведено из его организма, ИИХФ сочла, что игрок нарушил антидопинговые правила без существенной вины и что степень вины можно определить как обычную.

Кроме того, учла тот факт, что лекарство было прописано игроку врачом, учла молодость и неопытность игрока», – говорится на сайте организации.