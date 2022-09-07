Миронов о дебюте Свечкова за «Спартак»: «Отыграл средненько. Будем их с Чибриковым понемногу подпускать, не кидать под могучие команды»

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Борис Миронов назвал средненьким дебют Федора Свечкова за «Спартак». 

19-летний нападающий получил 8:07 игрового времени в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1).

В московский клуб он перешел летом из СКА, став частью компенсации за Александра Никишина.

– Оцените дебют Свечкова.

– Отыграл средненько. Но это его первый матч за «Спартак», волновался, наверное. Будем его понемногу к основе подпускать. У нас же еще и Чибриков есть. Возможно, устроим ротацию между ними.

Ребятам надо развиваться. В ВХЛ они уже показали хороший уровень. Теперь будем их здесь развивать. Пока тяжеловато, но со временем наверняка будет лучше. Я сам так начинал.

– Будете давать Федору в КХЛ больше шансов, чем СКА?

– У нас как раз сейчас травмы у Романа Старченко и у Артема Демкова. Вот и шанс. Но свое место в составе надо доказывать игрой, а не просто тем, что ты молодой и перспективный. Тогда вопросов не будет.

Мы только рады будем, если ребята подрастут. Опыта им пока не хватает, будем крутить. Но не кидать их сразу в топку под сильные и могучие команды, – сказал главный тренер «Спартака»

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