Артемий Панарин: «Каждый человек по своим возможностям должен заниматься благотворительностью. Если все станем это делать, будет хорошо»

считает, что все должны заниматься благотворительностью.

– Вы уже второе лето проводите в Москве благотворительный матч. Что это для вас значит?

– Это надежда, что мы поможем детям. Теперь вот оказывали поддержку мальчику Елисею. Это единственная цель.

И я думаю, каждый человек по своим возможностям должен заниматься благотворительностью, поддерживать окружающих. Если мы все станем это делать, это будет хорошо.

– Вы на гала-матче хорошо общались с .

– Я же его приглашал на игру! Позвонил ему, он моментально согласился. Правда, затем перезвонил за пару дней до начала. И я испугался! Подумал, что он скажет: «Не получится». Я ему так: «Сань, не пугай меня!» А он спрашивал по билетам. И отругал меня даже, что не знаю ни фига.

Потому что я же далек от организационных моментов. А ребята дали мне задание – всех обзванивать. Некоторые недопонимают: это я зову или не я. Набрал тем, чьи номера были. Но был этим заданием не очень доволен.

Сижу в Коркино с родными, у меня в руках – Nokia, планшет к вай-фаю не подключить. Сквозь зубы занимался этим. Вообще, я не любитель беспокоить людей, – сказал нападающий .