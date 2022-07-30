Панарин о возможном обмене из «Рейнджерс»: «У меня дед все читает – погрузился в интернетный наркотик. Спекулянты эти его раздражают, я эту тему уже схавал»

прокомментировал информацию о возможном обмене из .

В июне журналист The Athletic Артур Стэйпл сообщил, что генеральный менеджер клуба Крис Друри остался недоволен игрой россиянина в плей-офф Кубка Стэнли.

«Спекулянты – те, кто это пишут. Я из первых уст не знаю о таком. Уверен, что мог сыграть лучше. На самом деле было так.

Я приехал в Коркино, ни о чем не знаю. У меня дед просто все читает. Он погрузился в этот интернетный наркотик.

Спекулянты эти его раздражают, он ведь не знает, что это какие-то диванные люди от зависти пишут или еще от чего-то. Я эту тему схавал уже, а он переживает и мне это постоянно говорит.

Я помню, он прочитал что-то, мне говорит: «Что за дела? Куда тебя меняют?!». Я просто в шоке! Куда меня меняют?

Меня никуда поменять не могут. Люди, которые что-то понимают, прекрасно знают, что мой контракт не подразумевает обмен», – сказал нападающий.